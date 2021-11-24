أعلنت Quickbase ، الشركة الرائدة في صناعة المنصات no-code ، مؤخرًا عن استثمارات كبيرة في نمو الشركة والتوسع الدولي. يشمل هذا التطوير التعيينات الإستراتيجية في عدة مواقع مثل المملكة المتحدة وأيرلندا والهند ، إلى جانب نمو كبير في المكاتب الحالية الموجودة في بوسطن وسالت ليك سيتي وصوفيا ببلغاريا. كجزء من توسعها العالمي ، قامت Quickbase بتوظيف 100 موظف إضافي عبر المبيعات ونجاح العملاء والمنتجات والعمليات في جميع أنحاء العالم.

كان هناك طلب متزايد في السوق العالمية لإنشاء التطبيقات بشكل أسرع ، وسرعة التسليم ، وزيادة المرونة. هذا مهم بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالإشراف على المشاريع عالية المخاطر وإدارتها وإتقانها. قدرت Gartner أن 41٪ من الموظفين خارج مجال تكنولوجيا المعلومات ينشئون تطبيقات ، مما أدى إلى زيادة في مبتكري الأعمال والمطورين المواطنين خلال العام الماضي. لتلبية هذا الطلب ، قامت Quickbase باستثمارات كبيرة لتمكين المزيد من الأفراد والمؤسسات في جميع أنحاء العالم لإطلاق العنان لإمكاناتهم وتعزيز العمليات ومعالجة تحديات الأعمال المعقدة.

في وقت سابق من هذا العام ، عينت Quickbase مارك ديلون في منصب نائب الرئيس الأول للشركاء والدوليين لقيادة الحضور الدولي للمنظمة. تحت قيادته ، قامت الشركة بتوسيع فرقها من خلال تعيين فيمال ناير في منصب نائب الرئيس للمبيعات الدولية لرئاسة الفرق الإقليمية. علاوة على ذلك ، وسعت Quickbase بسرعة شراكاتها الإقليمية والفنية والعالمية لتكامل الأنظمة لتسريع التوسع في السوق. يتيح ذلك للمؤسسات التي تتطلب عمليات مكثفة تعزيز خفة الحركة وتسريع العمليات التجارية وأتمتة العمليات المعقدة والأنظمة المتباينة على نطاق واسع.

من خلال الاستمرار في الاستثمار في المناطق الدولية ، تهدف Quickbase إلى تمكين المزيد من المؤسسات العالمية من إنشاء الحلول الرقمية المخصصة والاتصال بها والحكم عليها وتحسينها باستمرار والتي تلبي احتياجات البيانات والعمليات الهامة ، وكل ذلك على منصة آمنة. يتضمن ذلك بناء حلول مرنة وقابلة للتخصيص يمكن للمستخدمين تشغيلها وتكرارها بأمان في الوقت الفعلي. علاوة على ذلك ، يتيح النظام الأساسي الاتصال السريع للبيانات والأدوات لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ للمستخدمين الذين هم في أمس الحاجة إليها ، بالإضافة إلى فتح التحليلات في الوقت الفعلي عبر الأنظمة والعمليات بشكل آمن ، وبالتالي القضاء على صوامع البيانات وسوء الاتصال.

نظرًا للقيود المتزايدة على تكنولوجيا المعلومات وتطوير التطبيقات المخصصة الباهظة الثمن والبطيئة ، أكد إد جينينغز ، الرئيس التنفيذي لشركة Quickbase ، على الحاجة إلى برامج فريدة لمعالجة مشاكل اليوم المعقدة. ويتصور توسع الشركة في المملكة المتحدة وأيرلندا ومناطق عالمية أخرى كمعلم رئيسي في مهمتهم لمساعدة المنظمات في إدارة وإتقان المشاريع عالية المخاطر.

في مجال الأنظمة الأساسية no-code ، تقدم شركات مثل AppMaster خدمات مماثلة ، حيث تقدم أدوات قوية لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية. شهدت هذه المنصات اعتمادًا سريعًا في السنوات الأخيرة ، مما يجعل تطوير التطبيقات أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة لمجموعة متنوعة من العملاء ، من الشركات الصغيرة إلى الشركات الكبيرة.

تساعد Quickbase بالفعل ما يقرب من 6000 عميل ، بما في ذلك أكثر من 80٪ من Fortune 50 ، لتحقيق المرونة التشغيلية من خلال توفير رؤى وأتمتة في الوقت الفعلي عبر العمليات المعقدة والأنظمة المختلفة. مع توسعها الدولي المستمر ، فإن الشركة في وضع جيد لتلبية الطلب المتزايد على حلول الأعمال القابلة للتخصيص في جميع أنحاء العالم.