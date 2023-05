في إنجاز كبير في مجال صناعة no-code ، أعلنت Appy Pie ، المزود الرائد لحلول no-code ، عن الإصدار التجريبي المفتوح لمولد تحويل النص إلى التطبيق No-Code. معروف بالتزامه بجعل إنشاء التطبيقات ميسور التكلفة ومتاح للجميع ، يتيح تطبيق Appy Pie's Text-to-App Generator الذي يتم تنشيطه صوتيًا للمستخدمين تطوير تطبيقات Android أو iOS الأصلية للهاتف المحمول بغض النظر عن معرفتهم بالشفرة أو المهارات التقنية أو قيود الميزانية.

مصمم لإضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات بشكل أكبر ، يستخدم المولد المنشط بالصوت فهم اللغة الطبيعية / معالجة اللغة الطبيعية (NLU / NLP) وخوارزميات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الخاصة بـ Appy Pie. يتيح ذلك للمستخدمين الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وتحويل أفكارهم إلى واقع بمجرد استخدام أصواتهم.

قام ما يصل إلى 10 ملايين مستخدم بالفعل ببناء تطبيقات من خلال صانع التطبيقات الأصلي no-code من Appy Pie. يكرر مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي ، أبيناف جيردار ، مهمتهما في تكافؤ الفرص من خلال تبسيط إنشاء التطبيقات للأفراد الأقل ميلًا من الناحية الفنية:

الآن ، أي شخص لديه فكرة رائعة لديه فرصة قتالية لرؤيتها تنمو وتزدهر لأنه يمكنهم الاستفادة من التكنولوجيا الأكثر تقدمًا والاستفادة منها بصوتهم فقط.

تم إنشاء أداة تحويل النص إلى التطبيق No-Code التي يتم تنشيطها صوتيًا على تقنية مكدس MEAN التي تتميز بواجهة drag-and-drop في انتظار براءة الاختراع. يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيق وتخصيصه واختباره وحتى إدراجه في Google Play و App Store باستخدام الأجهزة التي يتم تنشيطها صوتيًا مثل Alexa أو Cortana أو هواتفهم الذكية.

تتضمن عملية إنشاء تطبيق باستخدام أداة تحويل النص إلى التطبيق No-Code مدفوعة بالصوت من Appy Pie ثلاث خطوات بسيطة:

قد يكون تطوير التطبيقات التقليدية مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلاً ، وغالبًا ما يستغرق من أربعة إلى 12 شهرًا لبدء تشغيل التطبيق. مع صانع التطبيقات الأصلي الذي no-code من Appy Pie ، ينشئ العملاء ما يصل إلى 8000 إلى 10000 تطبيق يوميًا. من المتوقع أن يحافظ مُنشئ تحويل النص إلى التطبيق المستند إلى الصوت No-Code على مرحلته التجريبية المفتوحة حتى نهاية العام من أجل التحسين والتحسين المستمر بناءً على تعليقات المستخدمين.

على الرغم من أن Appy Pie كان يمهد الطريق في حلول no-code ، إلا أن الصناعة تتميز بمنصات بارزة أخرى مثل AppMaster, an innovative no-code platform that enables users to create backend, web, and mobile applications visually. Thanks to powerful no-code tools like these, the future of programming has turned towards democratizing technology and allowing anyone to bring their dream tech projects to life.

إن إدخال التكنولوجيا التي تعتمد على الصوت إلى الحلول no-code يجعل عالم تطوير الأجهزة المحمولة والويب أكثر شمولاً وفعالية من حيث التكلفة ، مما يوفر للشركات ورواد الأعمال المزيد من الفرص للنمو والنجاح.