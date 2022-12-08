يمر قطاع التكنولوجيا حاليًا بتحول غير مسبوق ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الاضطرابات الاقتصادية الأخيرة. وفقًا لـ Layoffs.fyi ، تم تسريح أكثر من 45000 موظف في صناعة التكنولوجيا الأمريكية اعتبارًا من منتصف نوفمبر. تعزو صحيفة نيويورك تايمز هذا الاتجاه إلى عوامل مثل التوسع السريع وإسراف الشركات والمنافسة الشرسة على أفضل المواهب. ومع ذلك ، مع تقدم الحلول ذات low-code no-code ، يمكن للشركات الاستعداد لعدم اليقين من خلال الاستثمار في الأدوات التي تمكن فرقهم من الاستجابة بسرعة وفعالية في مواجهة انخفاض القوى العاملة.

يتم دمج التقنيات Low-code no-code بشكل متزايد في مجموعات التكنولوجيا للشركات ، مما يمكّن الموظفين من إنشاء برامج دون الحاجة إلى خلفية في تطوير البرامج. وفقًا لتقرير Gartner لعام 2021 ، بحلول عام 2025 ، سيتم إنشاء 70٪ من التطبيقات الجديدة باستخدام أدوات low-code أو no-code ، بزيادة من أقل من 25٪ في عام 2020. توفر هذه الأدوات العديد من الفوائد ، بما في ذلك الكفاءة من حيث التكلفة وقابلية التوسع ، تزويد الشركات بالحلول الرشيقة التي يحتاجونها للبقاء في الطليعة في مشهد دائم التغير.

على الرغم من المزايا ، قد تتردد بعض المنظمات في اعتماد أدوات low-code أو no-code بسبب مخاوف بشأن قيودها أو آثارها على أدوار المطورين. ومع ذلك ، من الضروري النظر في الفوائد والفرص المحتملة التي يمكن أن تقدمها هذه التقنيات. من خلال تزويد العمال المهرة بأدوات ذات low-code no-code ، يمكن للشركات الاستفادة من مواهبهم لتطوير حلول مبتكرة ، وتعزيز بيئة من الإنتاجية والنجاح متعدد الوظائف.

توفر التقنيات Low-code no-code العديد من المزايا للشركات ، بما في ذلك:

مع النقص الحالي في مهندسي البرمجيات ، يمكن أن تساعد الأدوات low-code no-code في سد الفجوة من خلال تمكين المطورين المواطنين من إنشاء حلول كانت تتطلب سابقًا معرفة متخصصة. إن تحسين مهارات الموظفين بهذه التقنيات القوية لا يمكن أن يحسن الاستجابة التنظيمية فحسب ، بل يوفر أيضًا فرصًا للتقدم الوظيفي.

خذ بعين الاعتبار معلمو الرهن العقاري والامتثال (MEC) كمثال. نظرًا لتكليفه بإنشاء تطبيق جوال لشركة التدريب والتعليم على الرهن العقاري ، لجأ قسم تكنولوجيا المعلومات إلى حلول no-code ، مما مكنهم من تطوير تطبيق مبتكر سريعًا زاد من حركة المرور والإيرادات بنسبة 50٪. من خلال اعتماد وتنفيذ أدوات no-code ، حققت MEC ميزة تنافسية مع توفير خدمة قيمة لعملائها.

يمكن أن تساعد الأنظمة الأساسية Low-code no-code في كسر الحواجز بين الموظفين التقنيين وغير التقنيين ، وتعزيز التعاون وتسريع أوقات إنجاز المشروع. هذا مهم بشكل خاص في بيئة الأعمال سريعة الخطى اليوم ، والتي تتطلب ابتكارًا سريعًا ونتائج قابلة للقياس.

على سبيل المثال ، واجهت Wave ، وهي منصة للصحة العاطفية ، صعوبات في الاتصال بين الفرق الإبداعية والفنية أثناء تطوير تطبيق جوال. من خلال استخدام أدوات no-code ، تمكنوا من إنشاء نموذج أولي شامل سد الفجوة وتبسيط عملية التطوير ، وتقليل الجدول الزمني للمشروع بنسبة 50٪.

بدلاً من التركيز على الفجوة بين المطورين وغير المطورين ، يجب على الشركات عرض الأدوات low-code no-code البرمجية كوسيلة لإنشاء مطور المستقبل - الأفراد الذين لديهم الأفكار والمهارات والأدوات اللازمة لدفع الابتكار والنجاح . قال كريس وانستراث ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Github ، مقولًا مشهورًا: "مستقبل الترميز ليس ترميزًا على الإطلاق." يشير هذا الشعور إلى أن مستقبل تطوير البرمجيات يكمن في الجمع بين الأفكار والتقنيات الحالية بطرق جديدة ومثيرة ، بدلاً من إعادة اختراع العجلة.

نظرًا لأن صناعة التكنولوجيا تواجه حالة من عدم اليقين والاضطراب ، يجب على الشركات الاستثمار بشكل استباقي في الأدوات والاستراتيجيات اللازمة للتكيف والنجاح. تعد التقنيات Low-code no-code حلاً قويًا ومتعدد الاستخدامات يمكنه تمكين الفرق من الابتكار والاستجابة للتغيير والازدهار في مواجهة التحديات. من خلال تزويد الموظفين بالمهارات والأدوات التي يحتاجون إليها ، يمكن للمنظمات وضع نفسها للبقاء في الطليعة والتنقل بنجاح في مستقبل غير مؤكد.

إحدى هذه الأدوات التي تستحق الدراسة هي AppMaster.io platform ، وهي أداة قوية no-code لإنشاء الواجهة الخلفية وتطبيقات الويب والجوال. تم تصنيف AppMaster .io كأداة عالية الأداء من قبل G2 في عدة فئات بما في ذلك التطوير no-code وإدارة واجهة برمجة التطبيقات ، ويمكن أن يساعد AppMaster.io في تسريع الابتكار وتبسيط تطوير المنتجات للشركات من جميع الأحجام.