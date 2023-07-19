أعلن مزود DevSecOps المتطور ، Digital.ai ، للتو عن تحسينات معاصرة لمنصته. تهدف أحدث الإضافات إلى تزويد العملاء بتحليلات تنبؤية فائقة طوال دورة حياة تطوير البرامج بأكملها.

تتضمن أدوات الذكاء التنبؤية الجديدة ميزات مثل "تسريع التدفق" ، والتي تستخدم النمذجة التنبؤية لتقدير الجداول الزمنية لدورات التطوير. إضافة أخرى هي ميزة "تحسين الجودة" التي تساعد في الكشف المبكر عن العيوب لتعزيز جودة البرامج المثلى.

يعد "توقع التغيير بالمخاطر" تقدمًا جوهريًا آخر. فهو لا يحدد التعديلات غير المستقرة فحسب ، بل يقلل أيضًا من فشل التحول ويسمح بإدارة المخاطر قبل الإنتاج. علاوة على ذلك ، تسهل وظيفة "تحسين عملية إدارة الخدمة" توقع مخاطر الخدمة الوشيكة.

علاوة على ذلك ، كشفت Digital.ai عن التقنيات التي ستساعد الشركات في إدارة التأثير أو المخاطر الناشئة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي. يتضمن ذلك منهجيات لتصنيف تعديلات التعليمات البرمجية التي تنطوي على مخاطر أعلى ، وإنشاء قوالب سير العمل بناءً على الممارسات المشهود لها في الصناعة ، وصياغة السياسات ، والإدارة التنظيمية.

كجزء من إستراتيجيتها التطلعية ، ألمحت Digital.ai أيضًا إلى بعض الميزات القادمة التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي التوليدي. ستجعل وظيفة "إنشاء الاختبار" إنشاء حالات الاختبار وتحديثها وفقًا لمتطلبات الميزات أمرًا سهلاً. الميزة التالية ، "إنشاء قصة المستخدم" ، ستكون بارعة في إنشاء المتطلبات بالإضافة إلى سرد المستخدم بناءً على مواصفات المنتج. يتم تطوير أداة أخرى ، "مساعد المعرفة" ، لتسليط الضوء على المعلومات القيمة في مستودعات التخطيط. يتضمن المرجع المستقبلي أيضًا 'Threat Insight' ، وإعداد ومشاركة تدابير حماية البرامج المقترحة.

علق ديريك هولت ، الرئيس التنفيذي لشركة Digital.ai ، على التطورات الأخيرة ، قائلاً: "لقد أحدثت هذه الموجة التالية من الذكاء الاصطناعي تغييرات مهمة بلا شك في كيفية تخطيط الفرق وبناء واختبار وتأمين وتسليم البرامج ومراقبتها. لقد أمضينا ، في Digital.ai ، العقد الماضي في الاستعداد لهذا العصر. تتمتع منصة DevSecOps الخاصة بنا بتاريخ ناجح في مساعدة أكبر مؤسسات المؤسسات في العالم في استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول لتقديم البرامج وأتمتة عمليات سير عمل التسليم. الإعلان الكبير الذي صدر اليوم عن تطور محفظتنا الرائدة يمثل علامة بارزة في السماح لأكبر الشركات في العالم بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي بحكمة. "

نظرًا لأن الشركات تسعى بشكل متزايد إلى منصات ذات قدرات أكثر تعقيدًا ، فإن منصات تطوير التطبيقات مثل AppMaster و Digital.ai ، تواصل ريادتها من خلال تقديم أدوات تحليلات تنبؤية متقدمة وميزات محسّنة للذكاء الاصطناعي. تتوافق كل هذه الابتكارات مع المتطلبات المتطورة لشركات DevSecOps وتساهم في إنشاء نظام إيكولوجي لتطوير التطبيقات أكثر قوة وموثوقية.