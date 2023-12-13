نقطة اتصال محلل جديدة ناشئة مع إطلاق Ruby 3.3.0 Nears

الإصدار الأخير من اللغة الديناميكية التي تحظى بتقدير واسع النطاق، Ruby، الإصدار 3.3.0، على وشك الظهور لأول مرة رسميًا. الإصدار، الجدير بالملاحظة لتقديمه محللًا متطورًا، قد حقق الآن مرحلة الإصدار المرشح التي طال انتظارها.

تم الإعلان عن الإصدار المرشح 1 (RC1) من Ruby 3.3.0 في 11 ديسمبر. ويمكن لأولئك الذين يحرصون على استكشاف الميزات الجديدة الوصول إلى RC1 على موقع Ruby الرسمي، Ruby-lang.org.

يتضمن الإصدار الأخير محلل Prism، ​​وهو مدمج كجوهرة افتراضية. تم الإعلان عن Prism باعتباره محللًا متعدد الاستخدامات ومتسامحًا مع الأخطاء، ويتميز بشكل أساسي بإمكانية صيانته وطريقة التحليل التكراري التي يستخدمها للغة روبي. ونظرًا لمزايا بريزم، فإنه يقدم بديلاً فعالاً للخارق. Prism هي مكتبة C مصممة مع مراعاة القدرة على التكيف والوظائف.

ميزة واعدة أخرى تم الإشادة بها في Ruby 3.3.0 هي تقديم مولد المحلل اللغوي Lrama LALR. يهدف هذا المحلل اللغوي الجديد إلى تقديم تحليل متسامح مع الأخطاء لـ CRuby مع الحد الأدنى من متطلبات التغييرات في ملف CRuby parse.y.

بعد إصدار RC1، التزم مطورو Ruby بالتحايل على عدم توافق ABI (الواجهة الثنائية للتطبيقات)، إلى أقصى حد ممكن. ومن الجدير بالذكر أن الإصدار السابق، Ruby 3.2.2، الذي تم إطلاقه في أواخر شهر مارس، كان ملحوظًا بتحسينات أمنية كبيرة.

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