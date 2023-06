كشفت KubeMQ مؤخرًا عن تحديث هام Dashboard الخاصة بها ، حيث حولتها إلى مركز قيادة شامل لإدارة اتصال الخدمات المصغرة. يقدم هذا التحسين ميزتين رئيسيتين - الاكتشاف التلقائي والرسوم البيانية - تزويد المستخدمين برؤى فورية وقدرات التصور لتحسين بيئات الخدمات المصغرة الخاصة بهم.

توفر ميزة الاكتشاف التلقائي التي تم تقديمها حديثًا للمستخدمين عرضًا بديهيًا وفي الوقت الفعلي لاتصالات الخدمات المصغرة على KubeMQ Dashboard. يمكن للمستخدمين الآن التعرف بسلاسة على الموصلات التي تعمل كمرسلين ومستقبلات لكل قائمة انتظار أو قناة. تتيح هذه الرؤية الدقيقة للمستخدمين استكشاف أخطاء البنية التحتية للمراسلة وإصلاحها بسرعة وكذلك تحديد العملاء أو الموصلات المتصلة بكل عقدة في مجموعة KubeMQ.

تعمل هذه الرؤى التفصيلية على تمكين الفرق من اكتساب فهم أفضل لكفاءة أعباء عمل المجموعة الخاصة بهم ، مما يضمن الأداء الفائق وقابلية التوسع لبنى الخدمات المصغرة. إلى جانب ميزة الاكتشاف التلقائي ، تضم KubeMQ Dashboard الآن مخططات بيانية ، تقدم رؤى مهمة حول اتجاهات نشاط المراسلة بمرور الوقت. تعرض هذه المخططات بيانات مهمة مثل عدد الرسائل وحجم البيانات المتدفقة داخل وخارج بيئة الخدمات المصغرة.

باستخدام تصور البيانات ، يمكن للمستخدمين بسهولة إدراك اتجاهات أداء خدماتهم المصغرة وتحديد الاختناقات المحتملة واتخاذ قرارات مستنيرة لتحسين البنية التحتية للرسائل الخاصة بهم. يضيف تضمين ميزة المخططات مزيدًا من الوضوح والشفافية لاتصال الخدمات المصغرة ، مما يبسط عملية مراقبة النظام وإدارته.

نظرًا لأن عالم تطوير التطبيقات يحتضن حلولًا low-code no-code ، فإن الأنظمة الأساسية مثل AppMaster and KubeMQ are paving the way for streamlined processes and efficient management of application infrastructure. With a strong focus on visual design and development, AppMaster provides developers with an innovative approach to creating backend, web, and mobile applications without writing any code lines, thus, enhancing productivity and cost-effectiveness.

في هذا العصر من التحول الرقمي السريع ، يعكس أحدث تحديث KubeMQ Dashboard التفاني في تبسيط إدارة الخدمات المصغرة وتعزيزها ، مما يتيح للفرق التركيز على تقديم تجارب تطبيقات استثنائية لمستخدميهم النهائيين.