قامت شركة كورد ، وهي شركة ناشئة مقرها لندن توفر واجهة برمجة تطبيقات واحدة لدمج أدوات التعاون في الوقت الفعلي في أي تطبيق ، بجمع 17.5 مليون دولار في جولة تمويل من السلسلة أ. التمويل ، الذي يهدف إلى تسريع تطوير المنتجات من خلال توظيف المهندسين والمصممين ومديري المنتجات ، كان بقيادة شركة رأس المال الاستثماري الأوروبية إندكس. ومن بين المستثمرين الآخرين في الجولة NFX و Stride ومستثمرون ملاك مثل Elad Gil و Jeff Morris Jr. و Charlie Songhurst و Guy Podjarny و Matt Robinson.

على الرغم من تأسيسه في العام الماضي فقط ، فقد حصل كورد بالفعل على شراكة مع Typeform ، وهي منصة لجمع البيانات للمحادثة. تتيح هذه الشراكة لـ Typeform استخدام واجهة برمجة تطبيقات كورد لتزويد عملائها بميزات التعاون ، وتبسيط عملية تصميم النماذج عبر الإنترنت. على الرغم من أن Cord لم تكشف بعد عن أرقام محددة للعملاء ، إلا أنها ذكرت أن الإصدار التجريبي الخاص بها ، والذي انتهى بعد إطلاق خدمة الوصول العام في أغسطس ، شارك فيه مئات العملاء. يشمل هؤلاء العملاء مزودي SaaS غير معروفين ، وشركات ناشئة ، وشركات على نطاق واسع.

السوق المستهدف الأساسي لشركة Cord هو حلول B2B SaaS التي تستخدمها الفرق. تتضمن الأمثلة أدوات إدارة علاقات العملاء مثل HubSpot وأنظمة إدارة المحتوى مثل Webflow أو WordPress وأدوات no-code مثل Retool. ومن بين العملاء الرئيسيين الآخرين عملاء المؤسسات من Typeform ، وشركات التكنولوجيا الكبيرة ، والعلامات التجارية الاستهلاكية ، واستوديو كبير للصور المتحركة يستخدم كورد في أدوات ذكاء الأعمال الخاصة بهم.

يسمح Cord API ، الذي يتم الترويج له على أنه يتطلب سطرًا واحدًا فقط من JavaScript ، للعملاء بإضافة ميزات تعاونية إلى منتجاتهم بسهولة. يمكن أن تتضمن هذه الميزات الدردشة في الوقت الفعلي ، والتعليقات التوضيحية ، وتكامل إدارة المهام ، وتكامل Slack ، وتسجيل الشاشة ، والرسائل الصوتية ، والتصفح المشترك المباشر ، ودردشة الفيديو.

مع تزايد الطلب على أدوات التعاون في مكان العمل بسبب زيادة العمل عن بُعد وحلول البرمجيات كخدمة (SaaS) ، تهدف كورد إلى تزويد الشركات بطريقة سهلة لإضافة عناصر اجتماعية إلى منتجاتها. يمكن أن يوفر هذا النهج للشركات سنوات من وقت التطوير ويمنحها ميزة تنافسية من خلال تقديم ميزات تعاون محسّنة. في الواقع ، تتمثل رؤية كورد في أن يصبح كل منتج ويب تجربة متعددة اللاعبين في المستقبل القريب.

في بيان ، شدد جان هامر ، الشريك في Index Ventures ، على أهمية Cord في مساحات العمل الحديثة: إن نمو العمل عن بعد ، جنبًا إلى جنب مع انتشار أدوات البرمجيات كخدمة ، يعني أن الفرق تضيع الوقت في التحرك ذهابًا وإيابًا بين تطبيقات الإنتاجية والاتصالات ، مثل Slack. يسمح كورد للمستخدمين بالبقاء داخل التطبيق الذي يدعم سير عملهم بشكل أفضل ولكن لا يزال يحصل على فوائد التعاون.

أشاد هامر أيضًا بـ Cord لدمجه مع التطبيقات الحالية: نحن نحب أن يضيف هذا الحبل إلى التطبيقات الحالية - إنه ليس حلاً آخر يتعين على العملاء اعتماده ، إنه حل داخل ما اعتادوا عليه بالفعل. في النهاية ، نعتقد أن أدوات SaaS ستشحن بسلك مباشرة من الصندوق.

يمكن أن تستفيد الأنظمة الأساسية مثل AppMaster وأدوات أخرى no-code ، مثل Retool ، بشكل كبير من التكامل مع Cord. من خلال تقديم تجربة أكثر بساطة وتعاونًا للمستخدمين ، يمكن لهذه المنصات تعزيز الإنتاجية والكفاءة في مختلف الصناعات.

نظرًا لأن المزيد من الشركات تعتمد أدوات SaaS وأصبح العمل عن بُعد منتشرًا بشكل متزايد ، فمن المحتمل أن يصبح دمج المنصات مثل Cord ضروريًا للشركات التي تتطلع إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية في المشهد الرقمي. من خلال جعل التعاون أسهل وأكثر كفاءة ، يمكن أن يلعب كورد دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل العمل وديناميكيات الفريق.