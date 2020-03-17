يشهد مشهد تطوير البرمجيات ثورة مع الارتفاع السريع في منصات تطوير no-code ، مما يتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. تحتل شركات مثل Microsoft و Oracle موقع الصدارة في هذا التحول الرائد ، حيث توفر أدوات يمكن الوصول إليها لتطوير البرامج بمساعدة واجهات drag-and-drop والبرمجة المرئية.

يعتبر مفهوم البرمجة المرئية في صميم عملية التطوير no-code ، حيث يتعامل المستخدمون مع عناصر التعليمات البرمجية من خلال واجهات سهلة الاستخدام بدلاً من البيئات التقليدية القائمة على النصوص. تعد لغة البرمجة Scratch الخاصة بـ MIT Media Lab مثالًا بارزًا يستخدم كتل البرمجة الرسومية لتعليم البرمجة للأطفال والبالغين.

تطوير Low-code no-code ، الذي كان يعتبر مفاهيمًا جديدة ، قد اكتسب قوة جذب سريعًا في عالم التكنولوجيا. وفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة Gartner ، فإن أكثر من 65٪ من نشاط تطوير التطبيقات سيكون مدفوعًا بأساليب تطوير low-code ، حيث تستخدم ثلاثة أرباع المؤسسات الكبيرة أربعة من هذه الأدوات على الأقل بحلول عام 2024. يمكن أن يؤدي ظهور البرمجة no-code أن يعزى إلى العديد من العوامل.

أحد الدوافع المهمة هو التحول في الموارد الحسابية ولغات البرمجة. نظرًا لأن أجهزة الكمبيوتر أصبحت أكثر قوة ويمكن الوصول إليها ، وخدمات الحوسبة السحابية ولغات البرمجة المتقدمة ، يتم زيادة الاستفادة من الأنظمة الأساسية no-code لبناء البرامج بسرعة وكفاءة.

عامل آخر هو الطلب المتزايد على تطوير البرمجيات ولكن محدودية توافر المطورين الذين يمكنهم إنشاء البرنامج. يمكن الوصول إلى الأنظمة No-code بشكل أكبر ، مما يتيح لجمهور أوسع تطوير تطبيقات البرامج دون الحصول على شهادة في علوم الكمبيوتر أو حضور معسكر تدريبي حول الترميز.

إلى جانب إمكانية الوصول وسهولة الاستخدام ، توفر الأنظمة الأساسية no-code أيضًا العديد من المزايا الأخرى. إحدى الفوائد الرئيسية هي عملية تطوير التطبيقات الأسرع ، والتي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض التكاليف للشركات. تسهل هذه الأدوات أيضًا إنشاء تطبيقات برمجية مصممة لمعالجة مشكلات معينة أو تحقيق أغراض فريدة ، دون الاعتماد على مطور طرف ثالث. هذا يمكّن الأفراد من حل مشكلاتهم من خلال إنشاء البرامج.

علاوة على ذلك ، يعمل التطوير no-code على إضفاء الطابع الديمقراطي على صناعة تطوير البرمجيات من خلال جعلها في متناول أولئك الذين يفهمون الفروق الدقيقة في مواقف العمل أو تفاعلات العملاء بشكل أفضل من المطورين. نظرًا لأن التكنولوجيا لا تزال في قلب المجتمع الحديث ، تساعد المنصات no-code في نشر قوة إنشاء البرامج بين جمهور أوسع.

على الرغم من مزاياها العديدة ، فإن التطوير no-code ليس حلاً واحدًا يناسب الجميع. يفتقر إلى الدقة والمرونة التي يمكن للمبرمجين تحقيقها. علاوة على ذلك ، لا يُقصد من الأنظمة no-code تحتوي على تعليمات برمجية أن تحل محل مطوري البرامج بل تكمل مهاراتهم. لا يمكن تلبية بعض احتياجات العمل الفريدة من خلال حلول no-code فقط ، ولا يزال يتعين على المطورين التعامل مع مثل هذه الاستثناءات.

بالنظر إلى المستقبل ، من المقرر أن يصبح التطوير no-code جزءًا لا يتجزأ من النظام البيئي للبرنامج. بدأت الشركات بالفعل في تبني هذه المنصات ، مع قيام مهندسي البرمجيات بتوسيع قدراتهم ، مما يجعلها أكثر قوة. لا يمكن إنكار تأثير التطوير no-code على إضفاء الطابع الديمقراطي على إنشاء البرامج ، حيث يوفر للأفراد ذوي الخلفيات المتنوعة طريقة لإنشاء تطبيقات برمجية تناسب رؤاهم الفريدة.

نظرًا لاستمرار تطوير no-code ، فإن منصات مثل AppMaster.io تتقدم إلى الأمام في هذا المشهد سريع التطور. يخدم AppMaster.io العديد من العملاء ، من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات ، وهو عبارة عن نظام أساسي no-code يقضي على الديون التقنية ويسرع عملية التطوير من خلال إنشاء تطبيقات برمجية من نقطة الصفر كلما تغيرت المتطلبات. لمعرفة المزيد حول تطوير no-code ، قم بزيارة دليل AppMaster.io الشامل حول تطوير التطبيقات no-code أو low-code .