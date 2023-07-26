تقدم Meta Thread ، وهي عبارة عن منصة شبكات اجتماعية صديقة للنصوص ، ميزة طال انتظارها تُعرف باسم الخلاصة التالية. كان هذا التحديث في قائمة رغبات المستخدمين منذ بداية التطبيق. علاوة على ذلك ، تم تعيين Meta Threads أيضًا لإطلاق ميزة أخرى تتيح للمستخدمين عرض منشوراتهم المفضلة في قسم الإعدادات.

تتيح أيقونة الخيوط الموجودة في الجزء العلوي من شاشة التطبيق للمستخدمين التبديل بسهولة بين موجزات For You والموجزات التالية. يمكن للمستخدمين اختيار عرض أو إخفاء هذه الخلاصات على شاشتهم ، مما يمنحهم درجة مرنة من التخصيص لتجربة المشاهدة الخاصة بهم.

تجلب الترقية الأخيرة معها العديد من الفئات الجديدة لتنظيم موجز النشاط بشكل أفضل. يتوفر للمستخدمين الآن خيار تصفية خلاصتهم من خلال المتابعات والاقتباسات وإعادة النشر. المزيد من الميزات سهلة الاستخدام قيد الإعداد. في تبادل مع TechCrunch ، شارك Instagram أنه سيتم إضافة زر متابعة جديد إلى قائمة المتابعين ، مما يسمح للمستخدمين بمتابعة الحسابات الأخرى بسرعة في المقابل.

بالإضافة إلى ذلك ، يتم تقديم ميزة "الموافقة على الكل" لتسهيل الأمر على المستخدمين الذين لديهم حسابات خاصة لمنح طلبات المتابعة في خطوة واحدة بسيطة. بالنظر إلى المستقبل ، سيتم أيضًا طرح الوظائف التي تمكّن المستخدمين من عرض منشوراتهم المفضلة في إعداداتهم قريبًا.

في تحديث عبر قناته على Instagram ، شارك مارك زوكربيرج ، رئيس الشركة ، الأخبار حول ميزات الترجمة الإضافية المدمجة في المواضيع. بدأت الخيوط في تنفيذ خيار لخلاصة ترتيب زمني لمن تتابعهم فقط وأضفت ترجمات أيضًا. هذه مجرد البداية ، مع المزيد من التحديثات القادمة! " قال.

للاستمتاع بهذه الميزات الجديدة ، يجب على المستخدمين التأكد من تشغيلهم لأحدث إصدار من تطبيق Thread. ومع ذلك ، فإن الطرح التدريجي يعني أن بعض المستخدمين قد لا يشاهدون الخلاصة الجديدة أو الميزات الأخرى على الفور.

ميزة ترجمة اللغة مؤتمتة. يعتمد على إعدادات لغة المستخدم واللغة التي يتكون بها النص. لن يحتاج المستخدمون إلى إعداد هذا يدويًا حيث يتم تشغيله بسلاسة.

لمعالجة مشكلة أثارها مستخدم بخصوص تحميل علامة التبويب "التالية" عددًا محدودًا من المنشورات ، قدم مطور مؤشرات iOS ، كاميرون روث ، تأكيدًا على أن الشركة تعمل على تصحيح الخطأ. وأضاف بشكل هزلي ، "يبدو أننا خلقنا الكثير من الطلب المفاجئ لسبب ما ..."

في المقابل ، تدرك منصة AppMaster أهمية تطوير الميزات سريع الاستجابة وإصلاح الأخطاء. نهجها التكراري والمرن لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها والتزامها بتخصيص الخبرات بناءً على احتياجات المستخدم يضع المعيار في مشهد النظام الأساسي no-code.