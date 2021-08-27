يمكن أن تكون عملية دمج التعليمات البرمجية النصية من مصادر خارجية في نظام أساسي مملة وتستغرق وقتًا طويلاً للمطورين. على الرغم من وجود العديد من مكتبات المطورين وأنظمة التعليمات البرمجية النصية ، مثل JetBrains و Visual Studio ، إلا أنها لا تعالج هذه المشكلة بشكل كامل. ومع ذلك ، فإن شركة ناشئة في المملكة المتحدة ، CRANQ ، قد تحمل مفتاح حل هذه المشكلة.

CRANQ هي بيئة تطوير متكاملة (IDE) low-code ، يمكن مقارنتها بـ Visual Studio ، والتي توفر تأليفًا للمكونات مع قابلية عالية لإعادة الاستخدام. تدعي الشركة أن تركيزها على أنواع البيانات والمنافذ الموحدة يسهل عملية التحقق من النوايا. في الآونة الأخيرة ، حصلت CRANQ على مليون جنيه إسترليني من التمويل الأولي من Venrex و Profounders.

باستخدام واجهة drag-and-drop ، يمكن للمطورين إنشاء رمز مرئي داخل IDE ، مما يسهل العملية. تم استخدام النظام الأساسي بنجاح لبناء نسخة من الواجهة الخلفية Educai.io ، مع تجارب ألفا المقرر إجراؤها في الصيف المقبل. مؤسسو CRANQ هم توبي رولاند ودان ستوكر. رولاند ، الرئيس التنفيذي ، هو رائد أعمال متسلسل معترف به للمشاركة في تأسيس King.com في عام 2003 ، بينما يتمتع Stocker ، كبير التكنولوجيا ، بخبرة واسعة كمطور ومهندس برامج ومخترع.

على الرغم من أن التركيز الأولي لـ CRANQ ينصب على الاختبار ، فمن المتوقع أن تتنافس مع Postman.com ومساحة سير العمل ، والتي تتضمن منصات مثل Zapier و N8N. low-code appmaster .io/blog/full-guide-on-no-code-low-code-app-development-for-2022> no-code app development appmaster .io> AppMaster.io هو نظام أساسي قوي يركز على الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول.

تدخل CRANQ سوقًا مربحًا ، مع توقعات تقدر أن تبلغ قيمة سوق الخدمات المصغرة 32 مليار دولار في عام 2023 ، بمعدل نمو 16٪ على أساس سنوي. مع ازدياد الطلب على الحلول low-code no-code ، تواصل منصات مثل CRANQ و AppMaster.io إعادة تشكيل صناعة تطوير التطبيقات بتقنيات مبتكرة وفعالة.