أدى ظهور نماذج اللغات الكبيرة مثل GPT إلى ظهور طلب على التطبيقات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والحاجة إلى مطورين مهرة لإنشائها. لاحظ مهندس برمجيات Databricks السابق Chaoyu Yang وجود فجوات في عملية التطوير الحالية ، وقام جنبًا إلى جنب مع شركائه المؤسسين ببناء إطار تطوير الذكاء الاصطناعي ، BentoML ، وأغلق جولة التمويل الأولي مؤخرًا.

في مقابلة مع TechCrunch ، أوضح يانغ الحاجة إلى إطار التطوير المرن الذي توفره BentoML. تميل خدمات الذكاء الاصطناعي إلى الاعتماد على نماذج متعددة للتعلم الآلي ، مما يعقد إدارتها وتشغيلها. علاوة على ذلك ، فإن العديد من المبرمجين الذين يدخلون المجال يأتون من الخلفيات الكاملة أو خلفيات تطوير التطبيقات ، ويفتقرون إلى المهارات المطلوبة لبناء البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي. يؤدي هذا إلى عمليات تطوير أطول ، ويمكن لحل مثل BentoML أن يسهل عملية التطوير بشكل كبير.

استخدم Yang تطبيق Visual ChatGPT من Microsoft ، وهو تطبيق ذكاء اصطناعي تجريبي يجمع بسلاسة مطالبات النص والصورة لتوليد ردود ، كمثال. يستغرق تطوير تطبيق مثل Visual ChatGPT للاستخدام الإنتاجي بشكل عام من ثلاثة إلى ستة أشهر. ومع ذلك ، يمكن لـ BentoML تمكين المطورين من إنشاء تطبيق مثل هذا قابل للتطوير وفعال من حيث التكلفة في أقل من يومين. استخدم المستخدمون أيضًا إطار عمل BentoML لتشغيل المولد الفني Stable Diffusion و LLM مفتوح المصدر على السحابة.

إن BentoML ، التي تقدم واجهة برمجة تطبيقات عالية المستوى تستخلص البنية التحتية المعقدة اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي على السحابة ، هي جزء من مجموعة متزايدة من الأدوات التي تهدف إلى تبسيط تطوير خدمات الذكاء الاصطناعي. توفر أطر تطبيقات الذكاء الاصطناعي هذه ، والتي تتضمن حلولًا مثل SageMaker و AppMaster من AWS ، مجموعة من الأدوات التي تسهل عملية إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي وشحنها وتوسيع نطاقها. يشمل الجمهور المستهدف لـ BentoML علماء البيانات الذين يدربون نماذج الذكاء الاصطناعي ، ومهندسي DevOps الذين يديرون دورة حياتهم ، والمطورين الذين ينشئون التطبيقات على هذه النماذج.

بمقارنة BentoML بشركة Vercel ، وهي شركة تبلغ قيمتها مليار دولار تركز على مطوري الواجهة الأمامية ، يهدف Yang إلى جعل BentoML شركة Vercel لعالم الذكاء الاصطناعي. إنه يدرك السرعة التي نما بها تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاعتماد المتزايد على ضبط النماذج وهندسة المنتجات بدلاً من نماذج التدريب من البداية.

قدمت BentoML ، التي كانت مفتوحة المصدر في البداية في عام 2019 ، إصدار SaaS مستضاف ذاتيًا لعملاء المؤسسات. اكتسبت الشركة الناشئة زخمًا في مجتمع المطورين ، حيث تضاعفت أربع مرات من عضويتها في مجتمع مفتوح المصدر إلى أكثر من 3000 خلال العام الماضي. من أوائل الذين تبنوا BentoML شركتا Line و Naver في مجال الشبكات الاجتماعية في كوريا الجنوبية.

جمعت جولة التمويل الأولي الأخيرة لشركة BentoML ، بدعم من DCM Ventures و Bow Capital ، 9 ملايين دولار. انضم هيرست لين ، الشريك العام لـ DCM ، إلى مجلس إدارة BentoML بعد الجولة. يقدم سوق الذكاء الاصطناعي المتنامي فرصًا وتحديات على حد سواء لشركة BentoML حيث يعمل الفريق على تحقيق التوازن بين الأهداف قصيرة وطويلة المدى مع البقاء في صدارة اتجاهات الصناعة المتطورة.