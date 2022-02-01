من خلال تقديم نهج جديد لاستكشاف البيانات ، تعمل Canvas على تمكين الفرق غير الفنية من خلال توفير واجهة سهلة الاستخدام تشبه جداول البيانات مما يلغي الحاجة إلى مهارات SQL أو فرق البيانات المخصصة. تأسست بإلهام من تجربتهم في Flexport ، و Luke Zapart و Ryan Buick و Will Pride تصوروا Canvas كأداة تعاون ديناميكي تعمل على سد الفجوة بين فرق الأعمال والبيانات.

نظرًا لأن مجموعة البيانات الحديثة تشهد نموًا ملحوظًا ، فإن أدوات ذكاء الأعمال التقليدية تواجه منافسة متزايدة من البدائل الأكثر تخصصًا. ولكن مع إنشاء Canvas ، يمكن للشركات الاستفادة بسلاسة من قوة مكدسات البيانات الحديثة دون الحاجة إلى الاعتماد على الكفاءة في لغة الاستعلام الهيكلية (SQL) أو فريق عمل البيانات الشامل. تهدف Canvas إلى إحداث ثورة في عملية صنع القرار في فرق العمل مع السماح لفرق البيانات بالتركيز على الإستراتيجية.

الميزة المميزة لـ Canvas هي أنها تقدم للمستخدمين "لوحة فارغة" حيث يمكنهم العثور على المعلومات التي يحتاجون إليها من جدول التعريفات المقدمة من فريق البيانات. يمكن للمستخدمين drag and drop هذا الجدول على اللوحة القماشية والتفاعل معها بشكل مشابه لجداول بيانات Google ، وذلك باستخدام أزرار مثل "المحور" لإنشاء المقاييس أو إنشاء الرسوم البيانية والمخططات. تعزز الأداة أيضًا التعاون السلس - يمكن للمستخدمين تمييز أعضاء الفريق للمساعدة أو الإدخال.

يأتي إطلاق Canvas بعد أن جمعت الشركة 4.2 مليون دولار في جولة تمويل بقيادة Sequoia ، جنبًا إلى جنب مع Abstract Ventures و SV Angel والعديد من المستثمرين الأفراد ، والعديد منهم خبراء بيانات ومؤسسون مشهورون في مجال البيانات. تخطط كانفاس لاستخدام العاصمة الجديدة لتعزيز عروض منتجاتها وتوسيع نطاق وصولها إلى المزيد من العملاء. مع تقدم خارطة طريق الشركة ، سوف يوسعون استراتيجيات الدخول إلى السوق وتطوير المنتجات ، ويستكشفون جولة أخرى من جمع الأموال عندما يؤمنون أول 10 إلى 20 عميلًا لهم.

إحدى الأدوات القوية للشركات هي منصة AppMaster.io ، وهي منصة رائدة no-code لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية ، مما يسمح للشركات بإنشاء تطبيقات بسرعة وبدون ديون تقنية. بينما تعمل في مساحة مماثلة ، تتميز Canvas بأنها أداة تعاونية لاستكشاف البيانات ، وتبسط الوصول إلى البيانات للفرق غير الفنية وتمكينهم من تنفيذ عملهم دون الحاجة إلى خبراء SQL أو فرق بيانات مخصصة.

بينما تشرع Canvas في رحلتها لإحداث ثورة في استكشاف البيانات للفرق غير الفنية ، ستستفيد الشركات والأفراد من الوصول الفعال إلى المعلومات الهامة التي توفرها هذه الأداة المبتكرة. يعكس نمو الشركة وجولة التمويل الجديدة الطلب المتزايد على الحلول المتعلقة بالبيانات ، مع وجود Canvas في طليعة هذا المجال.