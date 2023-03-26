أعلنت شركة Appy Pie Design ، موفر برامج تصميم الجرافيك عبر الإنترنت ، عن إطلاق AI Photo Enhancer ، وهو نظام أساسي لتحسين الصور قائم على الذكاء الاصطناعي مصمم لزيادة جودة الصور ، مما يجعلها جذابة وملفتة للنظر بصريًا. يتيح هذا الحل الذكي للمستخدمين رفع مستوى جودة صورهم دون عناء - وهي إضافة قيمة للمصورين والمصممين والمستخدمين العاديين على حد سواء.

بالاستفادة من قوة خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة ، تقوم أداة AI Photo Enhancer بتحليل الصور بخبرة لتحسينها. يقوم النظام على الفور بضبط العديد من العوامل مثل السطوع والتباين والتشبع والعناصر الأساسية الأخرى. نتيجة لذلك ، يحصل المستخدمون على صور نتائج رائعة وعالية الجودة.

أعرب أبهيناف جيردار ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Appy Pie ، عن حماسه لإطلاق AI Photo Enhancer ، قائلاً: لقد عمل فريقنا بجد لتطوير حل يعتمد على الذكاء الاصطناعي يبسط تحسين الصورة مع تقديم نتائج ذات جودة احترافية. في Appy Pie Design ، نحن ملتزمون بتوفير حلول برمجية مبتكرة تمكن عملائنا من التفوق. مع AI Photo Enhancer ، نعتقد أننا صنعنا أداة تساعد المصورين والمصممين على الارتقاء بعملهم إلى آفاق جديدة .

يوفر مُحسِّن الصور المدعم بالذكاء الاصطناعي الغني بالميزات للمستخدمين مجموعة من أدوات التحرير المصممة لمساعدتهم على ضبط صورهم بدقة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمستخدمين الاختيار من بين العديد من المرشحات والتأثيرات لمنح صورهم مظهرًا مميزًا وشخصيًا.

Appy Pie ، علامة تجارية لشركة Appy Pie LLP ، هي عبارة عن منصة تطوير رائدة no-code تمكن المستخدمين من تحويل أفكارهم التجارية إلى أصول ملموسة دون أي خبرة فنية. تشتمل مجموعة الكل في واحد على أفضل الأدوات no-code ، بما في ذلك أدوات إنشاء التطبيقات مثل appmaster .io> AppMaster ، وبناة مواقع الويب ، وبرامج أتمتة سير العمل ، وأدوات تصميم الرسوم ، ومنشئي روبوتات الدردشة ، وخدمات مكتب المساعدة ، وتطبيقات الدردشة الحية.

يحصل صانع التطبيقات Appy Pie باستمرار على تقييمات عالية على G2 لسهولة الاستخدام الاستثنائية ، والقدرة على تحمل التكاليف ، والميزات الفريدة. باعتبارها واحدة من أكثر منصات تطوير التطبيقات no-code ، فهي تقدم خدماتها للمؤسسات والشركات الصغيرة على حد سواء. تسمح مجموعة البرامج القوية والشاملة هذه حتى لمطور مواطن واحد بإنشاء حل برمجي شامل وقابل للتطوير يكتمل بخلفية الخادم وموقع الويب وبوابة العملاء وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية. appmaster .io/blog/no-code-app-builder> No-code app development with AppMaster نتائج أسرع بـ 10 مرات وفعالية من حيث التكلفة مقارنة بالطرق التقليدية.

في الختام ، يؤكد تقديم AI Photo Enhancer تفاني Appy Pie Design في تقديم أدوات مبتكرة وذات جودة احترافية تعزز تجربة المستخدم وتبسط العملية الإبداعية.