أكدت Airtable أن ثلاثة من قادتها على المستوى التنفيذي قد تركوا الشركة وسط تسريح 254 موظفًا ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 20 ٪ في عدد الموظفين. تشمل المغادرين رئيس قسم الإيرادات ، ورئيس شؤون الموظفين ، وكبير مسؤولي الإنتاج. هذه الخطوة الإستراتيجية مرتبطة بقرار الشركة بالتركيز على وضع تنفيذ أكثر انسيابية.

انضم كبير مسؤولي الإيرادات ، Seth Shaw ، إلى Airtable في نوفمبر 2020 ، قبل وقت قصير من انضمام Peter Deng إلى مجلس الإدارة كرئيس تنفيذي للمنتجات. تولت جوانا جاكمان منصب كبير مسؤولي شؤون الموظفين في مايو 2021 ، بهدف مضاعفة عدد موظفي الشركة إلى 1000 في غضون عام. ستؤدي مغادرة المديرين التنفيذيين الثلاثة المتفق عليها بشكل متبادل إلى استمرارهم في تقديم المشورة للشركة خلال المرحلة الانتقالية.

ورفض متحدث رسمي باسم الشركة التعليق على ما إذا كانت مكافأة نهاية الخدمة قد عُرضت على المديرين التنفيذيين ، ولكن تم التأكيد على أن الموظفين الداخليين سيخلفون المناصب. سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل خلال الاجتماع الشامل القادم المقرر عقده يوم الجمعة.

إن خروج المديرين التنفيذيين بهذا الحجم أمر نادر الحدوث ، خاصة عندما تقوم الشركة بتخفيضات كبيرة. ومع ذلك ، أكد الرئيس التنفيذي والمؤسس Airtable ، Howie Liu ، في رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين حصلت عليها TechCrunch أن هذا القرار هو استجابة لتحول الشركة نحو تركيز أضيق. هذا هو أول تسريح لشركة Airtable خلال 10 سنوات من وجودها.

يكشف البريد الإلكتروني الخاص بـ Liu أن إعلان Airtable في أكتوبر عن خطتها لجذب عملاء المؤسسات بتطبيقات متصلة هو في طليعة هذه الإستراتيجية. في حين أن نجاح Airtable الأولي كان مدفوعًا بتبني من القاعدة إلى القمة ، إلا أنها تعيد توجيه الموارد الآن لمتابعة هذا المسار. تخطط الشركة للتركيز على الاستهداف والتوسع في شركات المؤسسات الكبيرة ، التي لديها ما لا يقل عن 1000 موظف بدوام كامل ، حيث يمكن أن توفر رؤيتها للتطبيقات المتصلة القيمة الأكثر تميزًا.

بالإضافة إلى المخارج التنفيذية ، ينص البريد الإلكتروني أيضًا على أن Airtable قد خفضت الإنفاق في العديد من المجالات ، بما في ذلك وسائط التسويق والعقارات وتكنولوجيا الأعمال والبنية التحتية. تصف رسالة ليو كيف أن النمو السريع للشركة في السنوات الأخيرة ، مدفوعًا بمحاولة تحقيق الكثير في وقت واحد ، جعلها ممدودة. يؤكد النهج الجديد على الاستثمار بكثافة في النمو مع تخصيص الموارد للمناطق التي تحقق أكبر عائد على الاستثمار. تؤكد الشركة أن أموال السلسلة F البالغة 735 مليون دولار لا تزال على حالها ، وأوضح المتحدث الرسمي أن Airtable لا تزال طموحة وملتزمة بتنفيذ اتجاهها الجديد. علاوة على ذلك ، ذكر المتحدث الرسمي أن قطاع الشركات في الشركة ، الذي يولد غالبية إيراداته ، يُظهر نموًا بنسبة 100٪ على أساس سنوي.

يعكس تحول التركيز إلى عملاء المؤسسات الكبيرة صدى الاتجاهات المتطورة في صناعة التكنولوجيا نحو الحلول low-code والحلول التي no-code.