كشفت Jotform ، وهي منصة بارزة لإنشاء النماذج عبر الإنترنت ، مؤخرًا عن نمو كبير عبر جوانب مختلفة من أعمالها ، بما في ذلك الزيادات في المستخدمين والإيرادات ، واعتماد عملاء المؤسسة بشكل قوي ، وزيادة أعداد الموظفين ، وتطوير المنتجات المبتكرة. تُظهر علامة Jotform البارزة في الوصول إلى 20 مليون مستخدم توسعها السريع ، بعد أن ضاعفت عدد مستخدميها في أقل من عامين. علاوة على ذلك ، شهدت الشركة نموًا ماليًا قويًا في عام 2022 ، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 48٪.

يعلق أيتكين تانك ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Jotform ومؤلف كتاب Automate Your Busywork ، بأن نمو Jotform دليل على أن ثورة الأتمتة تشتعل. ويضيف أن الأتمتة هي جوهر كل ما نقوم به في Jotform ، من كيفية بناء منتجاتنا إلى كيفية إدارتنا للشركة. الأتمتة هي الطريقة التي تمكنت بها من تطوير Jotform من أنا فقط خلال الأيام الأولى إلى شركة تضم أكثر من 500 شخص اليوم. يمكن للشركات التي تستخدم حلول Jotform تبسيط المهام المتكررة وتوفير الوقت لمشاريع أكثر إبداعًا وذات مغزى.

أنهت Jotform عام 2022 بنمو ملحوظ بنسبة 84٪ في تبني عملاء المؤسسات بشكل عام. شهدت العديد من الصناعات الرئيسية أيضًا نموًا استثنائيًا في التبني على مستوى المؤسسة ، بما في ذلك:

في عام 2022 ، ضاعفت Jotform قاعدة موظفيها العالمية ، حيث أضافت حوالي 250 شخصًا ، مع خطط لتوظيف ما يقرب من 150 عضوًا إضافيًا في الفريق في عام 2023. كندا.

في التقرير الصيفي لـ G2 لعام 2022 ، احتلت مجموعة منتجات Jotform المرتبة الأولى في فئة Online Form Builder. تتميز المنصة بمجموعتها الشاملة من الأدوات ، بما في ذلك Form Builder ، PDF Editor ، Mobile Forms ، Tables ، Apps ، Approvals. في عام 2022 ، قدمت Jotform منتجين جديدين مبتكرين لتشكيلة الحلول الخالية من no-code: Jotform Sign و Jotform Teams.

Jotform Sign هو برنامج توقيع إلكتروني مصمم مع وضع الأتمتة في الاعتبار ، ويقدم اكتشافًا متقدمًا للميدان ، وخيارات تخصيص غير محدودة ، وعمليات تكامل عديدة ، وإمكانية إرسال مستندات قابلة للتوقيع بسهولة. من ناحية أخرى ، تتيح Jotform Teams للمستخدمين إنشاء نماذج وجداول ووثائق توقيع إلكتروني وتقارير وموافقات وتطبيقات داخل مساحة عمل مشتركة ، مما يمنح الوصول والأذونات لأعضاء الفريق المختلفين وفقًا لأدوارهم.

ينتشر 20 مليون مستخدم لـ Jotform في قطاعات مختلفة ، مثل المؤسسات والشركات الصغيرة ومؤسسات الرعاية الصحية والحكومات وأنظمة المدارس والمؤسسات غير الربحية. يعتمد هؤلاء المستخدمون على نماذج Jotform القوية والحلول no-code لجمع المعلومات المهمة وتنظيمها وإدارتها في نظام أساسي مركزي واحد. في ضوء الطلب المتزايد على الأنظمة الأساسية التي no-code ، يمكن للشركات النظر في خيارات بارزة أخرى مثل appmaster .io> AppMaster و appmaster .io/blog/no-code-app-builder> no-code app builders وبتكلفة فعالة تطوير تطبيقات الويب والجوال والخلفية التي تحافظ على قابليتها للتوسع دون عبء الدين الفني.