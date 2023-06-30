فهم أنظمة CRM المخصصة

نظام CRM (إدارة علاقات العملاء) المخصص هو حل برمجي مصمم لتلبية الاحتياجات المحددة للأعمال. على عكس منتجات CRM الجاهزة ، توفر أنظمة CRM المخصصة وظائف وميزات وعمليات تكامل محسنة تلبي المتطلبات الفريدة للمؤسسة. تمكّن حلول CRM المخصصة الشركات من التفاعل بشكل أفضل مع عملائها وتحسين المبيعات والتسويق وعمليات دعم العملاء.

يسمح تطوير نظام CRM مخصص للمؤسسات بما يلي:

تخصيص الحل: قم بتخصيص CRM لتلبية احتياجات العمل المحددة ، مما يوفر ميزة تنافسية على الأنظمة العامة.

قم بتخصيص CRM لتلبية احتياجات العمل المحددة ، مما يوفر ميزة تنافسية على الأنظمة العامة. تعزيز التكامل: قم بتوصيل CRM بأنظمة داخلية أو تابعة لجهات خارجية أخرى ، مما يتيح تبادلًا سلسًا للبيانات والتعاون عبر إدارات متعددة.

قم بتوصيل CRM بأنظمة داخلية أو تابعة لجهات خارجية أخرى ، مما يتيح تبادلًا سلسًا للبيانات والتعاون عبر إدارات متعددة. تحسين قابلية التوسع: قم بتكييف CRM لدعم نمو مؤسستك واحتياجاتها المتغيرة ، دون قيود من المنتجات المبنية مسبقًا.

قم بتكييف CRM لدعم نمو مؤسستك واحتياجاتها المتغيرة ، دون قيود من المنتجات المبنية مسبقًا. تبسيط الوظائف: صمم CRM للتركيز على الميزات والأدوات الأساسية لعملك ، بدلاً من أن تغمرها الخيارات غير الضرورية التي قد لا تحتاجها.

ومع ذلك ، كما هو الحال مع أي حل برمجي يمكّن الشركات من الوصول إلى البيانات الشخصية ومعالجتها وتخزينها ، يجب أن تلتزم أنظمة CRM المخصصة بمختلف إرشادات حماية البيانات ، بما في ذلك اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) .

تحديات اللائحة العامة لحماية البيانات الخاصة بإدارة علاقات العملاء المخصصة

اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) هي إحدى اللوائح الخاصة بالاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى توفير إرشادات صارمة بشأن الخصوصية وحماية البيانات للمؤسسات التي تتعامل مع البيانات الشخصية لمواطني الاتحاد الأوروبي. أثناء نشأتها في الاتحاد الأوروبي ، تنطبق هذه اللوائح على الشركات في جميع أنحاء العالم إذا كانت تقدم خدمات أو منتجات للأشخاص في الاتحاد الأوروبي.

يعد الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات أمرًا حيويًا للشركات التي تطور أنظمة إدارة علاقات العملاء المخصصة ، حيث يمكن أن يؤدي الفشل في تلبية المتطلبات إلى غرامات كبيرة وتدمير السمعة. تتضمن بعض التحديات المرتبطة بإدارة علاقات العملاء المخصصة والامتثال للائحة العامة لحماية البيانات ما يلي:

تعقيد هندسة البيانات: غالبًا ما تتضمن تطبيقات CRM المخصصة بنى بيانات معقدة تجعل من الصعب على الشركات ضمان الامتثال للقانون العام لحماية البيانات (GDPR). يجب على المطورين تحديد وتتبع البيانات الشخصية في جميع أنحاء نظام CRM والالتزام بمبادئ حماية البيانات ، بما في ذلك تقليل البيانات والدقة والحد من التخزين. تكامل الطرف الثالث: عند توصيل أنظمة CRM المخصصة بخدمات الطرف الثالث ، يجب على الشركات التأكد من أن عمليات الدمج هذه تعمل وفقًا لإرشادات اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). يمكن أن تؤدي الشراكة مع طرف ثالث غير متوافق إلى عواقب وخيمة لكلا المؤسستين. تطوير الميزات: قد يؤدي تطوير ميزات جديدة ضمن حلول CRM المخصصة عن غير قصد إلى ممارسات غير متوافقة ، مثل الحماية غير الكافية المحيطة بتخزين البيانات الشخصية أو استخدامها. إدارة حقوق موضوع البيانات: يعد التأكد من أن أنظمة CRM المخصصة توفر لأصحاب البيانات القدرة على ممارسة حقوقهم بموجب القانون العام لحماية البيانات (GDPR) تحديًا كبيرًا. على سبيل المثال ، يجب على المؤسسات تلبية طلبات الوصول والتصحيح والمسح وقابلية نقل البيانات مع الحفاظ على جودة البيانات. نهج الخصوصية أولاً: إن تعزيز ثقافة وعقلية تعطي الأولوية للخصوصية وحماية البيانات أمر ضروري للمؤسسات التي تبني أنظمة CRM مخصصة. يجب أن تتخلل هذه العقلية جميع مراحل تصميم البرامج وتطويرها ، بالإضافة إلى العمليات التجارية اليومية.

الجوانب الرئيسية للتعامل مع الامتثال للقانون العام لحماية البيانات (GDPR)

لضمان الامتثال للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) في أنظمة CRM المخصصة ، يجب على المؤسسات معالجة الجوانب الرئيسية التالية:

تقييم المخاطر وحماية البيانات تأثير (DPIA): إجراء تقييم شامل للمخاطر و DPIA أثناء مرحلة التصميم والتنفيذ يمكن أن يساعد المنظمات على تحديد المخاطر المحتملة وتنفيذ استراتيجيات للحد من تأثيرها. من خلال النظر بعناية في نقاط الضعف والتهديدات المحتملة جنبًا إلى جنب مع الإجراءات المضادة ، يمكن للشركات بناء أنظمة CRM متوافقة بشكل أكثر فاعلية. الخصوصية حسب التصميم والخصوصية افتراضيًا: يعد دمج إجراءات الخصوصية وحماية البيانات في التصميم الأساسي لنظام CRM المخصص أمرًا ضروريًا للامتثال للقانون العام لحماية البيانات (GDPR). يشير هذا إلى اتباع نهج استباقي للخصوصية ، مما يضمن تضمين ضمانات حماية البيانات في كل عنصر من عناصر تصميم CRM وعملية التطوير والنشر. تقليل البيانات: يجب أن تقوم أنظمة CRM المخصصة بجمع وتخزين الحد الأدنى فقط من البيانات الشخصية اللازمة لتحقيق أغراض العمل الخاصة بهم. من خلال الالتزام بمبدأ تقليل البيانات ، تقلل المؤسسات من مخاطر عدم الامتثال والتعرض المحتمل أثناء انتهاكات البيانات. ضوابط الوصول والتشفير: يمكن أن يساعد تنفيذ ضوابط الوصول المناسبة وإجراءات تشفير البيانات في حماية البيانات الشخصية من الوصول غير المصرح به أو السرقة أو العبث. يجب تطبيق ضوابط الوصول والتشفير باستمرار في جميع أنحاء نظام CRM المخصص للحفاظ على سرية البيانات الشخصية وسلامتها وتوافرها. إدارة حقوق موضوع البيانات: يعد تزويد موضوعات البيانات بآلية فعالة لممارسة حقوقهم بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات أمرًا بالغ الأهمية. يتضمن ذلك الاستجابات في الوقت المناسب لطلبات الوصول إلى البيانات ، والتصحيح ، والمسح ، وإمكانية نقل البيانات مع الحفاظ على جودة البيانات. يعد دمج العمليات والتقنيات التي تسهل تلبية هذه الطلبات جانبًا حيويًا لبناء أنظمة CRM المتوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات. الاستجابة لخرق البيانات والإبلاغ عنه: يعد إنشاء عملية استجابة شاملة لخرق البيانات جزءًا أساسيًا من الامتثال للقانون العام لحماية البيانات (GDPR). يجب أن تكون الشركات مستعدة لاكتشاف انتهاكات البيانات واحتوائها ومعالجتها بسرعة مع الالتزام بمتطلبات الإخطار والإبلاغ المناسبة بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات.

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من خلال معالجة هذه الجوانب الرئيسية ، يمكن للمؤسسات تطوير أنظمة CRM مخصصة ذات وظائف عالية ومتوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات ، وتحمي البيانات الشخصية لعملائها مع التخفيف من مخاطر العواقب المالية والسمعة الكبيرة.

هندسة البيانات والخصوصية حسب التصميم

يعد الخصوصية عن طريق التصميم أحد المبادئ الأساسية للائحة العامة لحماية البيانات ، وهو ما يتطلب دمج الخصوصية وحماية البيانات في عملية تصميم وتطوير البرامج والمنتجات والخدمات ، وليس كفكرة لاحقة. يحتاج حل CRM المخصص الذي يلتزم بلوائح القانون العام لحماية البيانات (GDPR) إلى تبني نهج الخصوصية حسب التصميم والتأكد من أن بنية البيانات الخاصة به مُحسَّنة للامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). فيما يلي بعض الاعتبارات المهمة لهندسة البيانات والخصوصية حسب التصميم في نظام CRM مخصص:

تصغير البيانات: جمع وتخزين الحد الأدنى فقط من البيانات الشخصية اللازمة للغرض المقصود من النظام. لا تساعد هذه الممارسة في تقليل المخاطر الأمنية فحسب ، بل تساعد أيضًا في تحقيق الامتثال للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) من خلال الحد من نطاق البيانات الشخصية التي تتم معالجتها. تصنيف البيانات: التصنيف الصحيح للبيانات ضروري لفهم الأنواع المختلفة من البيانات التي يتم جمعها وتخزينها وإدارتها داخل نظام CRM. من خلال تصنيف البيانات بناءً على حساسيتها أو متطلبات الخصوصية ، يمكن للشركات تنفيذ ضوابط الوصول المناسبة بسهولة وتشفير المعلومات الحساسة لحمايتها من الكشف العرضي أو الضار. تخطيط تدفق البيانات: يعد فهم كيفية تدفق البيانات الشخصية داخل نظام CRM وعبر مكوناته المتكاملة المختلفة أمرًا بالغ الأهمية لضمان الامتثال للقانون العام لحماية البيانات (GDPR). يسمح تخطيط تدفق البيانات للشركات بتحديد نقاط الاختناق أو نقاط الضعف المحتملة حيث قد تتعرض البيانات للوصول غير المصرح به. ضوابط الوصول: يعد تنفيذ ضوابط الوصول الصارمة أمرًا ضروريًا لضمان وصول الأفراد المصرح لهم فقط إلى البيانات الشخصية المخزنة في نظام CRM. تساعد عناصر التحكم في الوصول المستندة إلى الأدوار في الحد من التعرض ومنع انتهاكات البيانات المحتملة. الاحتفاظ بالبيانات: يفرض القانون العام لحماية البيانات (GDPR) عدم تخزين البيانات الشخصية لفترة أطول من اللازم. إن إنشاء سياسة الاحتفاظ بالبيانات ، والتي تحدد المدة التي يجب تخزين بيانات العملاء بها ومتى ينبغي حذفها ، يساعد الشركات على الامتثال لهذه المتطلبات وتقليل مخاطر خرق البيانات. تشفير البيانات: تشفير البيانات الشخصية المخزنة في CRM ، سواء أثناء النقل أو غير المصرح به ، لمنع الوصول غير المصرح به. يمكن أن يساعد استخدام خوارزميات تشفير قوية الشركات في الحفاظ على الامتثال للقانون العام لحماية البيانات وحماية المعلومات الحساسة لعملائها.

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أدوات وتقنيات الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات

هناك العديد من الأدوات والتقنيات التي يمكن للشركات استخدامها لضمان أن أنظمة CRM المخصصة متوافقة مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR). تتضمن بعض هذه الأدوات والتقنيات ما يلي:

برنامج جرد البيانات: تسمح أداة مخزون البيانات للشركات باكتشاف البيانات الشخصية المخزنة داخل (وخارج) إدارة علاقات العملاء المخصصة (وخارجها) بشكل منهجي. يعد فهم جميع البيانات الشخصية التي في حوزة المؤسسة ، وكذلك مكان وجودها ، أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الامتثال للقانون العام لحماية البيانات (GDPR). تقييمات تأثير حماية البيانات (DPIAs): إجراء تقييمات تأثير حماية البيانات لتقييم مخاطر الخصوصية لمعالجة البيانات الشخصية داخل نظام إدارة علاقات العملاء. يساعد تقييم حماية البيانات الشخصية المؤسسات على تحديد هذه المخاطر والتخفيف منها في وقت مبكر من عملية التطوير وتنفيذ ضوابط الخصوصية التي تضمن الامتثال للقانون العام لحماية البيانات (GDPR). إخفاء الهوية وإخفاء الهوية: استخدم تقنيات إخفاء الهوية وإخفاء الهوية لإخفاء البيانات الشخصية وتقليل مخاطر إعادة تحديد الهوية. يمكن أن يساعد ذلك في تلبية متطلبات القانون العام لحماية البيانات (GDPR) فيما يتعلق بحماية البيانات والسرية مع تمكين استخدام البيانات للتحليلات أو غيرها من الأغراض غير الغازية للخصوصية. عمليات التدقيق والتدريب المنتظمة: قم بإجراء عمليات تدقيق منتظمة لنظام CRM المخصص الخاص بك للتأكد من أنه لا يزال متوافقًا مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وتحديد أي ثغرات في الامتثال أو نقاط ضعف. بالإضافة إلى ذلك ، قم بتوفير تدريب مستمر للموظفين الذين يتعاملون مع بيانات العملاء ، مع ضمان بقائهم على اطلاع دائم بمتطلبات القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وأفضل ممارسات الخصوصية المعمول بها.

AppMaster : نظام No-Code علاقات العملاء (CRM) واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) المخصص

في حين أن ضمان الامتثال للقانون العام لحماية البيانات (CRM) المخصص يمكن أن يكون عملية معقدة تتضمن هندسة البيانات ، وضوابط الخصوصية ، والأدوات والتقنيات المناسبة ، فإن استخدام نظام أساسي لا يحتوي على كود مثل AppMaster يمكن أن يبسط العملية بشكل كبير. يعد AppMaster نظامًا أساسيًا قويًا no-code لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية. يوفر قوالب مضمنة ومهام سير العمل وإجراءات الأمان التي تلتزم بلوائح القانون العام لحماية البيانات (GDPR).

باستخدام AppMaster ، يمكن للشركات إنشاء أنظمة CRM مخصصة مع إمكانات الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات المتكاملة ، وتبسيط عملية التطوير وتقليل المخاطر المحتملة. وإليك كيف يمكن أن يساعد AppMaster في ضمان الامتثال المخصص لـ CRM GDPR:

إنشاء نموذج البيانات المرئية: من خلال واجهة نمذجة البيانات المرئية ، يسمح AppMaster للشركات بتحديد بنية البيانات والعلاقات وهيكل نظام CRM المخصص الخاص بهم. يعمل هذا على تبسيط عمليات الامتثال من خلال توفير فهم واضح لكيفية تخزين البيانات الشخصية ومعالجتها داخل النظام. تصميم منطق الأعمال: باستخدام مصمم عمليات الأعمال AppMaster ، يمكن للمؤسسات إنشاء وإدارة مكونات منطق الأعمال لنظام إدارة علاقات العملاء (CRM) بشكل مرئي ، مما يضمن دمج عناصر التحكم في الخصوصية ومتطلبات القانون العام لحماية البيانات (GDPR) بسلاسة في تصميم التطبيق. إدارة واجهة برمجة التطبيقات: يبسط AppMaster تكامل واجهات برمجة التطبيقات لأنظمة CRM المخصصة ، مما يضمن خصوصية البيانات وأمانها أثناء عمليات نقل البيانات مع الالتزام بمتطلبات القانون العام لحماية البيانات (GDPR) حول حماية البيانات وتشفيرها. قوالب جاهزة للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR): استفد من القوالب المضمنة الجاهزة للائحة العامة لحماية البيانات والمكونات المعدة مسبقًا والمتاحة على النظام الأساسي AppMaster لتسريع عملية التطوير وضمان اتباع أفضل الممارسات لعناصر تحكم الخصوصية وحماية البيانات من البداية.

في الختام ، يتطلب تحقيق الامتثال للقانون العام لحماية البيانات (CRM) المخصص فهماً شاملاً لهندسة البيانات ، ومبادئ الخصوصية حسب التصميم ، واستخدام الأدوات والتقنيات المناسبة. توفر منصة AppMaster no-code حلاً مبسطًا للشركات لإنشاء أنظمة CRM مخصصة متوافقة تمامًا مع إجمالي الناتج المحلي ، مما يقلل المخاطر ويضمن حماية بيانات العملاء طوال دورة حياتها.