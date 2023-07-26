Meta's Threads 是一个文本友好型社交网络平台，它推出了一项备受期待的功能，即 "Following feed"。自该应用程序推出以来，这一更新一直在用户的愿望清单上。此外，Meta's Threads 还将推出另一项功能，允许用户在设置部分查看自己喜欢的帖子。

位于应用程序屏幕顶部的 Threads 图标可以让用户方便地切换 "为你 "和 "关注 "信息源。用户可以选择在屏幕上显示或隐藏这些信息源，从而灵活定制自己的浏览体验。

最近的升级带来了几个新类别，可以更好地组织活动信息源。用户现在可以选择按关注、引用和转贴来过滤他们的信息源。更多方便用户的功能正在开发中。在与 TechCrunch 的交流中，Instagram 透露将在关注者列表中添加一个新的 "关注 "按钮，让用户可以迅速关注其他账户作为回报。

此外，Instagram 还将推出 "批准全部 "功能，让拥有私人账户的用户更容易一步到位地批准关注请求。展望未来，让用户在设置中查看自己喜欢的帖子的功能也将很快推出。

公司负责人马克-扎克伯格（Mark Zuckerberg）通过 Instagram 频道更新了有关 Threads 新增翻译功能的消息。Threads已开始按时间顺序显示您关注的人，并增加了翻译功能。这仅仅是个开始，未来还会有更多更新！"他说。

要享受这些新功能，用户应确保运行的是最新版本的 Threads 应用程序。不过，分阶段推出意味着某些用户可能无法立即看到新的信息源或其他功能。

语言翻译功能是自动的。它依赖于用户的语言设置和文本所使用的语言。用户无需手动设置，因为它会无缝触发。

Threads iOS 开发人员卡梅隆-罗斯（Cameron Roth）在回答一位用户提出的 "关注 "选项卡加载的帖子数量有限的问题时保证，公司正在努力纠正这个错误。他嬉皮笑脸地补充说："看来我们因为某种原因产生了很多突然的需求......"。

相比之下，AppMaster 平台意识到了响应迅速的功能开发和错误修复的重要性。其迭代和敏捷的故障排除方法以及根据用户需求定制体验的承诺，在no-code 平台领域树立了标准。