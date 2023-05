在no-code行业的重大突破中,领先的no-code解决方案提供商 Appy Pie 宣布了其语音驱动的No-Code文本到应用程序生成器的公开测试版。 Appy Pie 的语音激活 Text-to-App Generator 以致力于让每个人都可以负担得起和访问应用程序而闻名,它允许用户开发原生 Android 或 iOS 移动应用程序,无论他们的编码知识、技术技能或预算限制如何。

旨在进一步使应用程序开发民主化,新的声控生成器使用自然语言理解/自然语言处理 (NLU/NLP) 和 Appy Pie 专有的 AI 和 ML 算法。这使用户能够利用先进的技术,并通过他们的声音将他们的想法变成现实。

多达 1000 万用户已经通过 Appy Pie 的原始no-code App Maker 构建了应用程序。该公司的创始人兼首席执行官 Abhinav Girdhar 重申了他们的使命,即通过为技术水平最低的个人简化应用程序创建来创造公平的竞争环境:

现在,任何有好主意的人都有机会见证它的成长和繁荣,因为他们可以仅凭自己的声音就可以利用最先进的技术。

语音激活的No-Code Text-to-App Generator 基于 MEAN 堆栈技术构建,具有正在申请专利的drag-and-drop界面。用户可以使用语音激活设备(如 Alexa 或 Cortana)或他们的智能手机制作应用程序、对其进行自定义、测试,甚至将其列在 Google Play 和 App Store 中。

使用 Appy Pie 的 Voice-Driven No-Code Text-to-App Generator 创建应用程序的过程包括三个简单的步骤:

传统的应用程序开发可能既昂贵又耗时,通常需要 4 到 12 个月才能将应用程序投入生产。使用 Appy Pie 的原始no-code App Maker,客户每天可以构建多达 8,000 到 10,000 个应用程序。 Voice-Driven No-Code Text-to-App Generator 预计将在今年年底之前保持其公开测试阶段,以便根据用户反馈进行持续改进和完善。

尽管 Appy Pie 一直在为no-code解决方案铺平道路,但该行业还拥有其他著名平台,如AppMaster, an innovative no-code platform that enables users to create backend, web, and mobile applications visually. Thanks to powerful no-code tools like these, the future of programming has turned towards democratizing technology and allowing anyone to bring their dream tech projects to life.

将语音驱动技术引入no-code解决方案,使移动和 Web 开发领域更具包容性和成本效益,为企业和企业家提供更多发展和成功的机会。