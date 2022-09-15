法律行业越来越多地采用数字解决方案来简化流程、节省非计费时间并增强客户服务。然而，在实践中，律师事务所和法律部门面临创新障碍，包括将 IT 项目控制在预算之内并在截止日期前交付，同时最大限度地降低失败风险并确保成功实施。为了克服这些障碍，企业正在转向low-code和no-code平台来创建无限的数字应用程序。

传统法律技术发展面临的挑战

在使用传统开发技术构建法律技术堆栈时，律师事务所和内部法律部门经常遇到困难。常见的发展路线包括：

内部 IT 部门发展：

项目中缺乏敏捷性和跨部门协作，增加了无法满足最终用户要求或超出时间和预算限制的风险。

IT 部门不断增加的工作量和职责导致业务项目因不断增加的积压而被搁置。

依赖 IT 来增加功能或增强能力。

外包开发：

昂贵且耗时的过程。

开发人员可能不熟悉业务的特定需求，从而导致解决方案不理想。

组织仍然依赖外部开发人员进行维护、附加功能或修改。

购买现成的产品：

现成的产品采用一刀切的方法，限制了针对特定组织要求的定制和功能。

当现有解决方案变得不适用时，公司经常需要重新投资于新的解决方案。

这些传统方法会导致高风险、增加成本、错过最后期限、阻碍构思以及 IT 解决方案的不充分采用。

定制的No-Code应用程序：法律技术的游戏规则改变者

领先的律师事务所和内部法律部门越来越多地利用low-code和no-code (LCNC) 平台，使业务用户和律师能够与 IT 部门协作构建数字解决方案。通过 LCNC 开发的定制应用程序可提供根据组织需求量身定制的动态解决方案。 No-code开发促进敏捷、迭代循环，鼓励频繁测试和持续改进。这种方法可确保解决方案满足用户的需求，允许业务用户独立维护应用程序，减轻 IT 部门的工作量，同时保持适应未来组织需求的能力。然而，开始no-code开发之旅的组织通常会应对各种挑战，例如确定紧急业务需求、确定应用程序范围、分配时间表和预算、证明投资回报率、获得内部利益相关者的支持、入职最终用户以及实施组织范围内的变革.

推进No-Code法律技术解决方案

为了应对这些挑战并过渡到no-code解决方案，组织应考虑以下步骤：

确定业务需求并确定其优先级：评估当前流程、痛点和目标，以确定最迫切需要哪些解决方案。 范围应用程序和要求：概述所提议解决方案的必要特性、集成和功能。 分配时间表和预算：估计项目所需的时间和资源，同时考虑业务用户入职、应用程序开发和测试等因素。 确定投资回报率和有形价值：建立衡量投资回报率的指标，同时考虑节省时间、提高生产力和提高客户满意度等因素。 获得内部支持：向利益相关者展示令人信服的案例，强调 no-code 开发的好处和潜在的投资回报率。 引导最终用户并确保成功集成：提供全面的培训和持续支持，以促进广泛采用和平稳过渡。 维护和持续改进计划：制定维护应用程序的策略，并随着组织需求的发展对其进行迭代。 选择一个强大的 no-code 平台：评估并选择一个强大的 no-code 平台，例如 AppMaster 平台，它为后端、Web 和移动应用程序提供了一套广泛的设计、开发和管理工具。

通过认识并克服传统法律技术开发中的挑战，组织可以利用no-code平台利用定制应用程序的潜力。 no-code运动使律师和业务用户能够与 IT 部门协作，最终创建能够提高效率、创新和客户满意度的无限数字应用程序。