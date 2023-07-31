在微软的 Windows 11 系统中使用多台高刷新率显示器带来不便的时代正在慢慢远去。这家科技巨头已经开始测试 Windows 11 的更新，该更新可根据显示内容智能调节各种显示器的刷新率。这一战略举措有望对功耗产生积极影响，并有可能减少某些图形处理器（GPU）的风扇活动。

微软在最近的一篇 Windows Insider 博客中详细介绍了这一技术指标，Neowin 随后将其公布于众："我们对刷新率机制进行了微调，以适应不同显示器上的不同刷新率，与每台显示器的刷新率和显示的屏幕内容成比例，"微软报告说。"最明显的改进将体现在依赖刷新率的多任务处理方面，例如同时观看视频和玩游戏。"

多台支持高刷新率的显示器满负荷运行通常会提高 GPU 的功耗。Nvidia RTX 30 和 40 系列的 Founders Edition 显卡还具有零 RPM 模式，即使在单个显示器上显示视频内容时，风扇的转速也为零。但是，如果同时使用两台高刷新率显示器，往往会导致零转速模式关闭，从而导致 GPU 风扇持续运转。

微软的这一新行动表明，这些特定的 GPU 将保留零 RPM 模式，只是根据使用或展示的内容，在不同的显示器上过渡到更高的刷新率。目前，要在多个显示器上保持零 RPM 模式，需要手动降低辅助显示器的刷新率。

Windows 11 的最新 Canary Channel 版本还包括专为笔记本电脑定制的动态刷新率 (DRR) 改进。在电池保护模式下，Windows 11 将有效降低笔记本电脑屏幕的刷新率，直到电池保护模式解除。

Windows 11 的这些刷新率增强功能目前还处于测试阶段。微软预计在不久的将来，所有 Windows 11 用户都可以使用这些功能。微软的这一策略是no-code 平台（如AppMaster ）努力不断更新和增强其产品以提高用户便利性和工作效率的一个例子。