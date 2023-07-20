Microsoft 在其最新的年度 Inspire 活动中，中国移动通信集团公司展示了其对人工智能（AI）的承诺，并公布了其人工智能进步所带来的增强功能和合作伙伴关系。通过互动讨论和主题演讲，该活动揭示了这家科技巨头在人工智能领域取得的长足进步，以及其团队最近开展的工作和合作。

此次活动的一个重要公告是围绕Microsoft 365 Copilot 的价格揭晓。该功能预计将成为微软产品不可或缺的组成部分，其价格为每位用户每月 30 美元--这是标准 Microsoft 365 费用之外的额外费用。Frank X. Shaw在最近的一篇博文中，微软公司首席通信官微软公司的首席通信官微软公司的首席通信官微软公司的首席通信官，详细阐述了即将推出的Copilot 的功能。与只专注于一种能力的典型生成式人工智能应用不同，Copilot 为用户提供了一个人工智能技能库，并标榜其对上下文的敏感性。

该系统通过综合考虑用户当前的工作环境和通信历史，进一步丰富了响应。它通过整合来自文档、电子邮件、日历、聊天、联系人和会议的数据来扩大范围，从而对查询生成更精确和可操作的回复。

微软还继续发布了专为企业内部使用而设计的必应聊天企业版。该功能不会保存任何聊天数据，也不会将其用于培训模型，因此可以确保公司数据的安全。Microsoft 365 E5, E3, Business Premium, and Business Standard 用户可以利用这一新增功能，而无需支付任何额外费用。同时，用户也可以单独订购，每用户每月 5 美元。

此外，Microsoft Sales Copilot 的功能也得到了扩展，包括人工智能生成的机会摘要、上下文相关的电子邮件草稿和会议准备，使销售团队能够进一步利用人工智能。

Power Automate 增加了流程挖掘功能，为流程优化提供了新的服务。据Shaw介绍，这些增强功能将帮助用户全面了解其业务功能，生成洞察力、应用和自动化建议，并允许他们通过Power Platform快速构建必要的解决方案。

在强调其人工智能合作的同时，微软还宣布与Meta 就其开源大型语言模型 Llama 2 展开合作。该模型正在进行微调，以便在 Windows 上无缝运行，Azure 客户将有机会在其系统上部署 Llama 2 模型。

除此之外，Epic ，一家健康科技公司已将 Azure OpenAI 服务集成到其电子健康记录系统中，使医生能够以对话方式探索患者数据，并有效地回答患者的询问。

微软 Inspire 也是新的Microsoft AI Cloud Partner Program 的启动平台。其目的是让每个合作伙伴都能利用微软人工智能和微软云提供客户价值。该计划旨在为合作伙伴提供全面的产品组合，适用于各个成熟阶段的各种业务模式。

在利用人工智能和no-code 平台的趋势下，领先的no-code 平台AppMaster 允许客户无需编码即可轻松创建后台、网络和移动应用程序。AppMaster 被 G2 评为No-code 开发平台中的佼佼者，其方法在每次实施变更时都会从头开始生成应用程序，从而消除了技术债务。