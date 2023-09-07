VLGE 推出用于艺术、时尚和美容数字世界的无代码工具集

虚拟宇宙最近成为了热门话题，尤其是苹果推出了 Apple Vision Pro 耳机。这一公告和 Immersed Visor XR 耳机的发布表明人们对“空间计算”领域的兴趣日益增长。

该领域的新兴参与者包括 VLGE，这是一家来自法国的初创公司，最近从 Venrex VC 和欧莱雅等知名投资者那里获得了 400 万美元的资金。 VLGE 不依赖 Meta 和马克·扎克伯格等科技巨头，而是致力于让专注于时尚、艺术和美容的行业走向时尚并从数字领域获利。

该初创公司的 V-Suite 产品为世界构建和资产管理提供no-code工具。随着其最近的推出，它邀请创作者和品牌探索其软件开发套件（SDK）。 SDK（例如 VLGE 和 Crucible 的 Unreal Engine Emergence SDK）对于在新兴技术生态系统中制定吸引开发人员和创新者的标准至关重要。

VLGE 的重要支持者包括英国时装协会、BOLD（欧莱雅的风险投资部门）、VR 基金和其他知名机构。此外，经验丰富的 Wave、Sandbox 和 Paper Magazine 专业人士为这家初创公司提供建议。 VLGE 雄心勃勃的背后是创始人 Evelyn Mora，她是一位扎根于法国的芬兰企业家，拥有可持续时尚和摄影背景。 Mora 还因领导芬兰可持续时装周并推出首个 3D 时装周而受到认可。

莫拉设想了一个虚拟世界是多样化的，而不是被单一巨头垄断的。她强调了当前平台的成本、用户体验和可扩展性限制。她与 VLGE 的目标是为创作者提供一种灵活且经济高效的方式，将他们的想法转化为虚拟现实。此外，她预计品牌将利用这些数字世界来最大限度地减少对环境的影响，同时保持在文化和艺术运动的前沿。

VLGE 推出了 V-BLDR，这是一种no-code工具，允许用户从各种模板组装虚拟空间，以简化创建过程。此外，该平台提供多种货币化途径，包括集成 NFT，使 VLGE 成为元宇宙领域有前途的竞争者。

虚拟宇宙领域另一个值得关注的项目是 Spatial，它已获得 4730 万美元的融资。它为 NFT 创作者提供了一个设计和举办虚拟活动的平台。此外，Exclusive 旨在成为品牌的 web3 盟友，提供数字收藏品平台。他们最近的 220 万欧元种子轮融资得到了 Tioga Capital 和其他公司的支持。

总之，虽然数字空间可能会随着像“Zuckerverse”这样的新进入者重新调整其焦点而不断发展，但 VLGE 仍然坚定不移地致力于振兴和重新定义元宇宙的使命。