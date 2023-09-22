TechCrunch 颠覆 2023：创新与机遇相遇

TechCrunch Disrupt 2023 是备受期待的年度科技盛会，于 9 月 19 日开始，一直持续到 21 日。对于渴望释放全部潜力的初创公司来说，这次活动是必须参加的。今年的 Disrupt 拥有众多具有影响力的合作伙伴，其中包括谷歌等科技巨头、摩根大通和万事达卡等金融巨头以及 DeepBrain AI 等人工智能先驱，今年的 Disrupt 有望比以往任何时候都规模更大、更好。

TechCrunch Disrupt 2023 不仅仅是另一场科技盛会；它也是一场科技盛会。这是一个弥合有抱负的初创公司和行业巨头之间差距的平台。为了打造这一世界级活动，TechCrunch 与行业领导者联手，每个行业领导者都致力于分享他们的专业知识，并为早期创始人提供宝贵的资源。





在这些尊敬的合作伙伴的积极参与下，TechCrunch Disrupt 2023 将创业游戏提升到了新的高度。这次活动不仅仅是演讲和推介；它涉及参与和支持，为初创公司提供在快节奏的科技领域蓬勃发展所需的指导和资源。

主题演讲、小组讨论和研讨会汇聚了科技领域的一些最聪明的头脑。这些思想领袖和创新者提供了宝贵的见解、策略和联系，可以决定初创企业的成功之旅，也可以毁掉它们。





TechCrunch Disrupt 2023 不仅仅是一次活动；它也是一次活动。它是下一代改变游戏规则的初创公司的发射台。随着科技世界的发展，像 Disrupt 这样的事件对于那些希望将愿景变为现实的企业家来说仍然至关重要。在行业巨头和充满活力的初创社区的支持下，今年的 Disrupt 是一次难忘的经历，有望塑造技术创新的未来。