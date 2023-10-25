升级到 GitLab 16.5 增强合规性、工作流程效率等

GitLab 的最新版本 16.5 提供了一系列有趣的更新，旨在提高合规性依从性和工作流程效率。这些增强功能包括对合规中心的升级、建立合并请求目标分支规则的能力以及引入可解决的问题线程。

合规中心已纳入专门用于标准遵守报告的新选项卡。此功能允许识别组内不符合 GitLab 既定最佳实践的项目。合规性检查包括要求合并请求 (MR) 的批准者数量达到最低限度、禁止 MR 作者合并以及禁止提交者合并。

除了这些检查的结果之外，每份报告还记录进行检查的时间、检查所采用的标准以及如何解决发现的任何违规行为。未来，GitLab 计划扩展合规中心的功能。这将包括针对各种法规和标准的额外检查，并增强分组和过滤报告的能力。

GitLab 16.5 的另一个显着增强是开发人员能够为 MR 指定目标分支。这有助于确保 MR 适用于为特定项目或开发工作流程指定的分支。如果未定义分支，则将使用项目的默认分支作为目标。

16.5 版本还带来了快进合并具有半线性历史的列车的能力。这是 GitLab 16.4 引入的功能的扩展，GitLab 16.4 是第一个提供快进合并列车功能的扩展。 “通过此功能，您将获得合并列车的所有好处，在合并之前提供所有提交的兼容性检查，同时保持快速合并的更清晰的提交历史记录。” GitLab 高级产品经理 Grant Hickman 在一篇宣布 16.4 新功能的博客文章中表示。

此外，GitLab 16.5 新引入的功能包括在讨论主题结束时解决特定线程的能力、用于在各个项目之间切换的更明显的按钮，以及在 Jira 开发面板中显示合并请求的审阅者信息。

AppMaster等No-code平台也可能采用类似的更新来简化项目管理并提高合规性。事实上，轻松解决问题、为合并请求建立分支规则以及更有效地管理项目的能力是整个科技行业最受欢迎的功能。