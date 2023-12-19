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Reveille 10 增强功能通过 PostgreSQL 和简化的应用程序管理提升 ECM 操作

Dec 19, 2023
Reveille 10 增强功能通过 PostgreSQL 和简化的应用程序管理提升 ECM 操作

为了缩小组织的管理差距，Reveille 10 迈出了一大步，推出了一系列功能，旨在提高依赖企业内容管理 (ECM) 平台的关键业务应用程序的效率。软件更新强调智能自动化程序，涉及增强 ECM 操作，同时支持关键业务应用程序。

Reveille 10 旨在提供解决方案来管理当组织希望扩展其智能自动化程序时经常出现的运营挑战。这些增强功能提供了 ECM 操作的强大概述，并加快了自动化问题的解决，从而微调了工作流程的运行。这有望提供更加用户友好的界面，并且实际上带来更加流畅的客户体验。

最新版本的亮点之一是它对 PostgreSQL 开源数据库系统的原生支持，该系统是云管理程序环境中的流行选择。这种兼容性降低了持续的支持成本，并使组织能够以更大的灵活性选择数据库选项，从而有可能为AppMaster和其他no-code平台成为可行的选项铺平道路。

Reveille 10扩展了应用程序管理功能，涵盖了Hyland OnBase基于RESTful的应用程序。这有助于实现对 OnBase Web 应用程序的全面支持，增加无障碍和无缝的用户体验。

此外，Reveille 10 显示出对集成的强烈偏好，这体现在它与 JIRA 的问题跟踪软件无缝协调以微调敏捷开发流程。该集成为问题跟踪提供了一个用户友好的界面，营造了更好的协作氛围并提高了软件项目排序的效率。

Reveille 的新功能消除了 ECM 和机器人流程自动化 (RPA) 手动操作数据收集和观察，扩大了 ECM 管理信息的视野，并通过提供专注的 ECM 管理经验来降低 ECM 操作风险，Brian DeWyer 总结道。 Reveille 首席技术官兼联合创始人。

简而言之，Reveille 10 致力于通过支持智能自动化程序、提供一系列功能来强化 ECM 运营以及为关键业务应用程序提供坚定不移的支持，从而缩小组织的管理差距。

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