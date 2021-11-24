Quickbase 是no-code平台行业的领跑者，最近宣布对公司发展和国际扩张进行重大投资。这一发展包括在英国、爱尔兰和印度等多个地点的战略性招聘，以及在波士顿、盐湖城和保加利亚索非亚的现有办事处的大幅增长。作为其全球扩张的一部分，Quickbase 在全球范围内招聘了 100 名额外的销售、客户成功、产品和运营员工。

全球市场对更快的应用程序创建、交付速度和更高的灵活性的需求不断增长。在监督、管理和掌握高风险项目时，这一点尤为重要。 Gartner 估计 41% 的非 IT 员工创建应用程序，导致业务创新者和公民开发者在过去一年激增。为了满足这一需求，Quickbase 进行了大量投资，以帮助全球更多的个人和组织释放他们的潜力、加强运营并应对复杂的业务挑战。

今年早些时候，Quickbase 任命 Mark Dillon 为合作伙伴和国际高级副总裁，领导该组织的国际业务。在他的领导下，公司扩大了团队，聘请 Vimal Nair 担任国际销售副总裁，领导区域团队。此外，Quickbase 已迅速扩展其区域、技术和全球系统集成商合作伙伴关系，以加速市场扩张。这使运营密集型组织能够提高敏捷性、加速业务运营，并大规模地自动化复杂的流程和不同的系统。

通过继续在国际地区投资，Quickbase 旨在让更多的全球组织能够在一个安全的平台上创建、连接、管理和持续改进满足关键数据和流程的定制数字解决方案。这包括构建可定制的、灵活的解决方案，用户可以实时安全地操作和迭代这些解决方案。此外，该平台能够快速连接数据和工具，为最需要它们的用户提供可操作的见解，并安全地解锁跨系统和流程的实时分析，从而消除数据孤岛和沟通不畅。

鉴于日益增长的 IT 限制和昂贵、缓慢的自定义应用程序开发，Quickbase 首席执行官 Ed Jennings 强调需要独特的软件来解决当今的复杂问题。他将公司向英国、爱尔兰和其他全球地区的扩张设想为他们帮助组织管理和掌握高风险项目的使命的一个重要里程碑。

在no-code平台领域， AppMaster等公司提供类似的服务，为创建后端、Web 和移动应用程序提供强大的工具。近年来，这些平台得到了迅速采用，使从小型企业到大型企业的各种客户的应用程序开发速度更快、成本效益更高。

Quickbase 已经帮助近 6,000 家客户，包括超过 80% 的财富 50 强，通过跨复杂流程和不同系统提供实时洞察和自动化来实现运营敏捷性。随着其持续的国际扩张，该公司已做好充分准备来满足全球对可定制业务解决方案不断增长的需求。