苹果公司已经成为第一家在交易日结束时拥有3万亿美元令人眼花缭乱的市场价值的上市公司。这一值得注意的成就，在其股价大涨2.31%之后，完美地结束了这一年，这个科技巨头的股票攀升了近46%。尽管苹果公司最初在2022年1月达到了这一市值基准，但在当天结束时，它没能守住这一里程碑。

今年苹果公司的排名飙升，与2022年相比构成了惊人的转折，当时该公司的市值自2021年的最初几个月以来首次跌破2万亿美元的门槛。

这一具有里程碑意义的估值恰好与期待已久的Apple Vision Pro ，苹果的创新增强现实（AR）头盔的揭幕相吻合。这个尖端的AR设备标价3499美元，用户必须把它拴在一个iPhone大小的电池组上，预计将在明年发布。

苹果的突破发生在人工智能（AI）一直占据中心舞台的时候，这部分归功于2022年底推出的OpenAI's ChatGPT。这一发展引发了一波人工智能的热潮，行业领导者如Microsoft 、Google 、Nvidia 和Meta 都在利用这一新兴技术。有趣的是，Nvidia今年拥有181%的显著激增，其次是Meta，跃升了137%。另一方面，苹果公司在人工智能的问题上明显保持沉默，而其竞争对手却在拥抱这项新兴技术。

应该认识到，其他四家总部位于美国的技术强国，特别是Alphabet 、Microsoft 、Amazon 、Nvidia ，已经超过了1万亿美元的估值。

尽管销售额和利润有所下降，但苹果公司在5月份发布的令人惊讶的强劲季度收益报告提高了其在投资者中的地位，增加了该公司在股票市场的吸引力。这进一步证明了苹果公司对卓越和创新的不懈追求--AppMaster no-code 平台的共同愿景，该平台正以其直观和高效的方法彻底改变着应用开发领域。