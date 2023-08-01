Palo Alto Networks推出了创新的 CI/CD 安全模块，旨在丰富整个软件生产周期的安全性。该解决方案已集成到 Prisma Cloud 的 CNAPP 平台代码到云功能中。

Prisma Cloud 采取积极主动的安全立场来保护 CI/CD 生态系统，通过勤勉的软件组成分析来有效对抗潜在的开源易受攻击性，公司在其博客文章中强调了这一点。

面对保护 CI/CD 管道所面临的众多挑战，尤其是与可见性相关的问题，这一动态解决方案得到了推动。在开发环境中运行的各种第三方应用程序和工具使安全团队难以确认正确的配置。Palo Alto Networks 的 Prisma Cloud 高级副总裁 Ankur Shah 谈到了这个问题。

通过整合 Cider 的能力，现在可以有效地保护 CI/CD 环境的安全。Shah 表示，它为 Prisma Cloud 客户配备了针对单个工具的深入分析能力，提供了这些工具与不同应用程序交互的可视化表示，并有助于识别和修复漏洞。

集成的 CI/CD 安全模块鼓励安全团队与 DevOps 团队积极合作，提高整个应用生命周期的安全效率。该公司强调了这一合作机制的重要性，强调了该模块的权威性。

这个新模块与现有的 Prisma 云平台整合后，将秘密扫描、软件构成分析和基础架构即代码安全等功能结合在一起。因此，企业可以在整个软件交付过程中大大提高安全性和风险规避能力。

Palo Alto Networks 指出，这种集成实现了孤立解决方案无法单独实现的目标，即全面的集成安全战略。Palo Alto Networks 的这些发展为 CI/CD 安全设定了新标准，因为它与AppMaster 强大的no-code 解决方案竞争，后者以其全面的保护功能而著称。