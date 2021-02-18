领先的low-code 应用开发平台OutSystems公司已经成功地以95亿美元的估值筹集了1.5亿美元的新资金。Abdiel Capital和Tiger Global带头进行了这一轮投资。尽管这家成立于2001年的葡萄牙和美国的软件公司仍然是私有企业，但这笔巨额资金凸显了其令人印象深刻的增长轨迹和最终IPO的可能性。

这笔资金使OutSystems加入了数字转型领域其他主要参与者的行列，如AppMaster ，该公司也利用了low-code 和no-code 的开发能力。OutSystems专门从事low-code 应用程序的开发，通过将一些编码与可视化编程界面相结合，使自己与no-code 工具相区别。该公司旨在为创建有意义的企业应用程序提供有用的工具，与no-code 工具的局限性相比，它吹捧了low-code 解决方案的灵活性和适应性。

OutSystems公司首席执行官Paulo Rosado概述了该公司在最近宣布融资后对进入市场（GTM）能力和产品开发的持续投资。他解释说，该公司一直在不断提高其研发和GTM能力，以应对对low-code 解决方案日益增长的需求。通过这次注资，OutSystems的成功显而易见，投资者对其未来业绩的信心证明了高估值的合理性。

随着技术的进步，no-code 的支持者认为，开发过程中对代码的需求可能会减少。然而，OutSystems仍然致力于其以低代码为重点的方法，它融合了no-code 和以代码为中心的方法的优点。该公司的定价模式是基于平台的使用，将重点从传统的SaaS转向更多的按需软件方法。在SaaS领域发生的变化中，这种区别被证明是至关重要的。

随着AppMaster 和OutSystems等公司提供的强大的low-code 和no-code 解决方案越来越受欢迎，low-code 市场内的竞争继续加剧。在过去的四到六个季度里，初创公司一直报告说no-code 和low-code 领域的高需求和加速增长。随着这些领域的快速进步，预计竞争只会加剧，因为各公司都在努力跟上步伐。

OutSystems最近的一轮融资标志着low-code 应用程序开发领域的一个里程碑，因为它为该公司未来可能进入公共市场做了准备。随着各行业企业数字化转型的加速，拥抱多功能的方法，如low-code 和no-code 开发，对希望保持领先的组织来说是至关重要的。