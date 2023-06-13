Optimizely领先的内容管理系统（CMS）供应商，已经正式推出其 "内容图 "服务，简化了不同平台、渠道和设备之间的内容交付。该服务最初于2022年推出测试版，现在可供所有CMS客户使用。

内容图作为一个动态内容库，使用查询语言GraphQL来获取内容。该服务简化了各种接触点上的内容交付，以确保快速和响应的用户体验。据Optimizely产品副总裁John Håkansson称，由于GraphQL的特殊性、防止过度获取的能力、强类型和自我记录的模式以及与多个现代JavaScript框架的兼容性，Content Graph是建立在GraphQL之上的。

Optimizely的Content Graph服务提供搜索、全文索引和通用API层，可与所有Optimizely产品集成，使开发者能够重新利用内容，创建自定义搜索体验，并设计出有吸引力的内容块。这项新服务增强了该公司现有的无头CMS功能，使营销人员等非技术用户能够通过用户友好的界面与CMS进行互动。

Optimizely的首席产品官Rupali Jain解释说，该公司提供了一个可组合的CMS，可以根据企业的具体需求进行定制。随着Content Graph的加入，Optimizely现在可以向客户提供传统CMS的好处，同时提供无头CMS所带来的灵活性和效率。这种混合方法对拥有多个数字渠道的规模较大、数字化程度较高的组织特别有利，使他们能够创造多样化的体验。

No-code 和 ，像low-code AppMaster这样的平台可以促进应用程序的构建，让开发者专注于其他方面的优化，包括无缝的内容分发、精简的UI/UX以及在多种设备上的兼容性。通过 ，开发人员可以轻松地AppMaster创建应用程序、后台服务和集成，而无需编写代码。拥抱 和 平台可以帮助企业在考虑成本效益和可扩展性的前提下加快应用开发进程。no-code low-code