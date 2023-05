生成式人工智能在科技行业的兴起正在迅速兴起。仅在 2022 年,风险投资公司就向生成式 AI 初创企业投资了惊人的 45 亿美元。最近加入该俱乐部的是尖端的 AI 内容创建和协作平台 Narrato,它已宣布获得风险投资资金。这家总部位于旧金山的初创公司在由 AirTree Ventures 牵头的种子轮融资中筹集了 100 万美元,AirTree Ventures 是一家澳大利亚公司,以早期投资 Canva、Linktree 和 Employment Hero 等公司而闻名。

B2B 电子商务平台 OfBusiness 和著名的连续创业者 Shreesha Ramdas 也参与了本轮融资。支付 SaaS 初创公司 ChargeBee、语言学习应用程序 Preply 和客户入职软件 Rocketlane 都是选择 Narrato 来满足其内容需求的客户,该公司旨在利用 AirTree 的专业知识在美国扩张。

Narrato 于 2022 年 1 月由澳大利亚连续创业者 Sophia Solanki 创立,其之前的创业企业 DrumUp 专注于内容营销和社交媒体管理 SaaS 平台。在与 TechCrunch 的对话中,Solanki 解释说,Narrato 的最初概念是为内容构建 GitHub——一个为营销团队设计的工作区,具有自动化、协作和发布等功能。然而,该团队在过去几年对生成式人工智能的浓厚兴趣促使他们将生成式人工智能转向并将其集成到内容流程的不同阶段。

Narrato 的主要产品是 AI 内容助手,它通过自动生成简报、内容创建和优化等功能简化规划。该平台还拥有协作和工作流工具,以及自动发布功能。对于 AI 驱动和非 AI 内容创建,用户可以利用平台的各种内容类型模板,包括博客、网络副本、视频脚本、电子邮件、社交媒体内容和艺术。此外,Narrato 还为通过 AI 创建内容提供了一个类似聊天的界面,并计划将其生成的 AI 辅助内容模板的选择范围扩大到数百个。

一旦生成式 AI 生成简报,作者就可以利用这些来制作 SEO 指南和大纲。该平台还结合了研究和基准测试,以帮助内容创作者接触更广泛的受众。

Narrato 面临来自用于内容项目管理的 Notion 和 ClickUp 等公司的竞争,而 Jasper 和 Copy.ai 是利用人工智能的内容创建平台。然而,Narrato 通过将生成 AI 集成到单个平台中的整个营销和内容创建工作流程中而脱颖而出。在一份声明中,AirTree 合作伙伴 Elicia McDonald 称赞了 Solanki 对市场的深刻理解以及识别生成人工智能用于内容营销的潜力的能力,考虑到该公司令人印象深刻的早期牵引力。

Narrato 等平台展示了生成式人工智能在内容创作领域的变革力量。