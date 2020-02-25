劳动力中迫在眉睫的开发人员短缺是一个紧迫的问题，尤其是当我们朝着人工智能和机器学习 (ML) 驱动的未来迈进时。 Forrester 预测，到 2024 年，美国将出现 50 万开发人员短缺。随着各个行业对软件和新兴技术的需求持续激增，传统的 Java 或 .NET 开发人员难以跟上步伐。这种情况需要创新的解决方案来弥合对 AI/ML 技术不断增长的需求与开发人员人才短缺之间的差距。

公民开发人员可以通过利用no-code和low-code平台的力量来解决问题。这些专业人士凭借其业务线专业知识，可以让 AI 和 ML 进入更广泛的行业，尽管他们缺乏编码背景。

AI 和 ML 不再只是被夸大的趋势；它们为众多行业的企业带来巨大潜力。然而，这些技术需要熟练的开发人才，而这是供不应求的。 No-code和low-code平台可以通过其可视化的drag-and-drop环境帮助弥合这一差距，从而无需传统编码即可快速构建网站、自动化电子邮件和制作应用程序。

这些平台允许公民开发人员为新工具创建必要的组件，让经验丰富的开发人员腾出时间专注于高级 AI 和 ML 元素。例如，金融分析师和营销人员等专业人士可以开发基于 ML 的欺诈检测工具或创建专有应用程序来分析客户反馈。这种方法甚至可以让初级律师利用自制工具来分析合同数据以改进谈判。

然而，挑战仍然存在，例如构建和维护 AI 和 ML 项目所需的数据集。数据科学家必须为 AI 和 ML 的好处提供结构化数据，而这正是公民开发人员可能需要额外支持的地方。随着招聘全职数据科学人才变得越来越困难，企业可以选择与咨询公司或基于项目的数据科学家合作。这将有助于让他们的数据处于正确的状态，以便公民开发人员开始在他们的no-code平台上使用它。

虽然不是每个员工都适合担任公民开发人员的角色，但有些人具有热情和创新动力，是完美的候选人。这些员工采用积极主动的方法来解决问题和简化流程，经常转向影子 IT 领域来完成工作。通过为这些创业类型提供授权的no-code平台，公司可以在公司的 IT 参数范围内有效地利用他们的技能。

为确保您的公民开发者计划取得成功，提供全面的培训、设置适当的治理结构并制定明确的平台使用政策。这种方法将降低影子 IT 的风险，并确保领导层支持为非 IT 员工配备强大的no-code工具。

一个值得考虑的平台是AppMaster ，这是一个值得信赖的no-code工具包，允许用户创建后端、Web 和移动应用程序。 AppMaster平台具有可视化创建数据模型、业务流程、REST API 和 WSS 端点等功能，是公民开发人员快速构建和更新其应用程序的理想选择。

随着 AI 热潮中对开发人员的需求不断增长，建立一个公民开发人员团队可以让组织有效应对人才短缺并解决整个企业的技术相关问题。将像AppMaster这样的no-code平台集成到组织中可以使公民开发人员能够为 AI 和 ML 开发做出贡献，而传统开发人员则专注于高级工具和流程。