Meta最近在Instagram、Facebook和Messenger平台上推出了一套新的家长控制工具。这些工具旨在监测和管理青少年活动，加强隐私设置，并促进健康的数字行为。这些功能包括Messenger中的家长监督中心，阻止Messenger和Instagram上不需要的直接信息（DMs）的机制，以及提醒青少年离开应用程序的提示。

这些家长控制工具的首次推出将通过Meta的家庭中心在美国、英国和加拿大提供。通过Messenger监督控制，这些工具将使监护人能够查看其青少年的隐私和安全设置，观察Messenger联系人列表的变化，以及监测在该应用上花费的时间。此外，如果青少年举报另一个用户，监护人将收到通知，只要该青少年明确允许这种提醒。

监护人可以检查他们青少年的Messenger设置，包括信息限制，按朋友、朋友的朋友或被阻止的用户分类。如果他们的孩子对这些设置做出任何改变，他们也会得到通知。监护人的监督可以延伸到故事的可见性，使父母能够确保他们孩子的内容得到适当的分享。

近年来，Instagram已经采取了一些行动，限制年轻用户与未知成年人之间的互动。最新的发展涉及要求未连接的用户发送邀请请求，以获得发起互动的许可。此外，这些邀请请求只能是文本的，而且用户每次只能发送一个。

Meta公司正在为Instagram实施一项新功能，告知青少年可以选择让他们的账户由监护人监督。这一级别的保护延伸到父母可以查看他们的青少年与他们关注或被关注的其他账户之间的相互联系。

今年早些时候，对Instagram和Facebook上年轻用户的广告定位的控制已经建立。Meta公司在2月份进一步显示了对保护未成年人的支持，认可了一个旨在防止未经同意在线分享亲密图像的工具。然而，该公司并没有停止向其年轻用户群提供广告，导致违反GDPR有关儿童隐私的规定而被罚款4亿多美元。

纳入这些新的家长控制工具，表明Meta公司致力于保护其年轻用户在其平台上的体验。通过向监护人提供更多的监督和鼓励负责任的使用，Meta希望为青少年培养一个更安全、更健康的数字环境。