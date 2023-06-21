KubeMQ最近对其Dashboard进行了重大更新，将其转变为一个管理微服务连接的全方位指挥中心。这一改进引入了两个关键功能--自动发现和图表--为用户提供了现场洞察力和可视化能力，以优化他们的微服务环境。

新引入的自动发现功能为用户在KubeMQ仪表板上提供了一个直观和实时的微服务连接视图。用户现在可以无缝地识别作为每个队列或通道的发送者和接受者的连接器。这种精细的可见性使用户能够迅速地排除故障并加强他们的消息传递基础设施，还能识别连接到KubeMQ集群中每个节点的客户端或连接器。

这种详细的洞察力使团队能够更好地了解其集群工作负载的效率，确保微服务架构的卓越性能和可扩展性。除了自动发现功能外，KubeMQ仪表板现在还包含了图表，提供了对信息传递活动趋势的重要洞察力。这些图表显示了关键的数据，如消息数和流入和流出微服务环境的数据量。

利用数据可视化，用户可以轻松地感知其微服务的性能趋势，找出潜在的瓶颈，并为改善其消息传递基础设施做出明智的决定。图表功能的加入使微服务连接更加清晰和透明，简化了系统监控和管理的过程。

随着应用开发世界拥抱low-code 和no-code 解决方案，AppMaster 和KubeMQ等平台正在为简化流程和高效管理应用基础设施铺平道路。凭借对视觉设计和开发的强烈关注，AppMaster ，为开发人员提供了一种创新的方法来创建后台、网络和移动应用程序，而无需编写任何代码行，从而提高生产力和成本效益。

在这个快速数字化转型的时代，KubeMQ仪表板的最新更新反映了简化和加强微服务管理的决心，使团队能够专注于为其终端用户提供卓越的应用体验。