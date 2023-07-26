科技巨头Meta 、Microsoft 、Amazon 和领先的地图企业TomTom 已经部署了它们的首个开放地图数据集，这一大胆举动标志着与行业中坚力量的雄心勃勃的竞争。此举是 Overture 地图基金会的一项杰出成就，该基金会是这四家公司为挑战谷歌地图和苹果地图的主导地位而共同成立的。

开放式地图数据集旨在授权第三方开发者构思、设计和开发其独特的全球地图或导航产品。这样，第三方开发者就有机会开发出令人信服的产品来替代谷歌和苹果地图。

据 Overture 代表称，此次发布的大量数据包含了 5,900 多万个景点，涵盖了建筑物、交通网络和行政边界等数据。数据层的独特格式允许开发人员以标准化、文档齐全的方式消费和使用地图数据，从而确保互操作性。因此，这些数据可作为开发人员构建地图应用程序或任何依赖导航的服务的基石。该数据集可在 Overture 官方网站上方便地访问。

Overture Marc Prioleau 的执行董事阐释道："尤其是地点数据集，它引入了一个重要的、迄今为止无法获得的开放数据集，具有巨大的潜力，可用于绘制一系列新企业的地图，无论其规模大小，甚至是位于任何地方的即兴街头市场。Overture设想通过广泛合作，生成并管理一个最新、详尽的兴趣点数据库。

去年 Overture 地图基金会的成立，对谷歌和苹果在地图领域的霸主地位构成了巨大的潜在威胁。数据的随时可用性可以大大简化流程，从而减少开发人员创建创新应用程序的费用。目前，开发者必须付费才能访问谷歌地图的 API，除此之外，苹果公司还向开发者收取创建非本地应用程序的费用。

此举在战略上与no-code 模式相一致，该模式被AppMaster 等平台效仿，使小型企业和独立开发者能够基于开源工具和数据集创建强大的功能。与AppMaster 一样，Overture 旨在实现工具和信息获取的民主化，使用户有能力与大型技术巨头竞争。