Jotform 是一个著名的在线表单创建平台，最近显示其业务的各个方面都取得了显着增长，包括用户和收入的增加、企业客户的强劲采用、员工人数的激增以及创新产品的开发。 Jotform 达到 2000 万用户的里程碑证明了它的快速扩张，在不到两年的时间里用户数量翻了一番。此外，该公司在 2022 年实现了强劲的财务增长，收入猛增 48%。

Aytekin Tank，Jotform 的创始人兼 CEO 和Automate Your Busywork的作者，评论说，Jotform 的成长证明了自动化革命正在火热进行。他进一步补充说，自动化是我们在 Jotform 所做的一切的核心，从我们如何构建我们的产品到我们如何运营公司。自动化是我如何将 Jotform 从早期的一个人发展到今天拥有 500 多人的公司。使用 Jotform 解决方案的企业可以简化重复性任务并腾出时间进行更具创意和更有意义的项目。

截至 2022 年，Jotform 的整体企业客户采用率显着增长了 84%。几个关键行业在企业级采用方面也经历了非凡的增长，包括：

2022 年，Jotform 的全球员工人数翻了一番，增加了约 250 人，并计划在 2023 年再招募约 150 名团队成员。伴随着员工的增长，该公司扩大了其业务范围，在全球设立了七个办事处，包括在温哥华、加拿大。

在 G2 的 2022 年夏季报告中，Jotform 的产品阵容在在线表单生成器类别中位居榜首。该平台凭借其全面的工具套件脱颖而出，包括Form Builder 、 PDF Editor 、 Mobile Forms 、 Tables 、 Apps和Approvals 。 2022 年，Jotform 在其no-code解决方案系列中推出了两款创新产品： Jotform Sign和Jotform Teams 。

Jotform Sign是一款以自动化为设计理念的电子签名软件，提供先进的现场检测、无限的定制选项、众多集成以及轻松发送可签名文档的能力。另一方面， Jotform Teams允许用户在共享工作区内创建表单、表格、电子签名文档、报告、批准和应用程序，根据不同的团队成员的角色授予访问和权限。

Jotform 的 2000 万用户遍布各个领域，例如企业、小型企业、医疗机构、政府、学校系统和非营利组织。这些用户依靠 Jotform 强大的表单和no-code解决方案在一个中央平台上收集、组织和管理重要信息。鉴于对no-code平台的需求不断增加，企业可以考虑其他突出的选择，如appmaster .io> AppMaster和appmaster .io/blog/no-code-app-builder> no-code app builders以快速且经济高效开发 Web、移动和后端应用程序，以保持其可扩展性，而无需承担技术债务的负担。