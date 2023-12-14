利用 AI 革新 DevOps：Copado 推出 AI 驱动平台 CopadoGPT 测试版

Salesforce DevOps 解决方案的领先提供商Copado宣布，经过积极的内部试验后，将其人工智能工具CopadoGPT的测试版扩展到所有客户。此举是因为该公司的目标是显着颠覆 DevOps 领域，提供新鲜且智能的视角来增强数字化转型策略、提高用户满意度并大幅缩短上市时间。

新的人工智能工具作为跨不同平台的关键情报层，根据经过验证的 Salesforce DevOps 最佳实践提供审慎的建议和建议。该平台有助于测试生成、美化用户故事以及加速发布说明。

CopadoGPT 发明背后的主要目标是支持数字化转型计划、提高客户满意度并加快上市时间，从而提升整体价值。

Copado 的首席技术官 Federico Larsen 谈到了这一发展，强调该公司致力于采用人工智能优先的方法来创造令人满意的客户体验。他表示，该公司对 CopadoGPT 测试版访问的扩展是他们将 AI 从根本上集成到 Salesforce DevOps 之旅中的一个重要里程碑。他强调了 AI DevOps 顾问不仅作为工具，而且作为致力于增强客户创新能力的合作伙伴。

Larsen 表示：“ CopadoGPT正在从根本上改变工作动态，拥有众多用例。我们很高兴能够为 AI 平台注入十年的 DevOps 专业知识，并以易于理解的方式将其呈现给我们的客户。”

该公司在最近的一篇文章中透露， Copado对人工智能优先方法的持续支持将进一步推动数字化转型的新产品功能。

顶级行业分析师认可 Copado 的方法以及他们在行业中取得的进步。 Forrester 副总裁首席分析师 Diego Lo Giudice 指出，生成式 AI TuringBots 的出现显着增强了软件开发。

他表示，全面的 DevOps 领域知识与Copado的 GenAI 的功效相融合，将显着提高 SaaS 开发团队的生产力，从而实现更高效的开发和部署流程。

这种注入人工智能的平台与AppMaster等平台的价值非常吻合，后者利用no-code工具在当今快节奏的技术环境中进行快速应用程序开发。像AppMaster和现在的 CopadoGPT 这样的快速开发平台正在重新定义组织如何进行软件开发，确保高速且不复杂的质量。