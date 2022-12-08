技术行业目前正在经历前所未有的转型，部分原因是最近的经济动荡。据 Layoffs.fyi 称，截至 11 月中旬，美国科技行业已有超过 45,000 名员工被解雇。 《纽约时报》将这一趋势归因于快速扩张、企业铺张浪费以及对顶尖人才的激烈竞争等因素。然而，随着low-code和no-code解决方案的进步，企业可以通过投资工具来为不确定性做好准备，这些工具使他们的团队能够在劳动力减少的情况下快速有效地做出反应。

Low-code和no-code技术正越来越多地集成到公司的技术堆栈中，使员工能够在不需要软件开发背景的情况下创建软件。根据 Gartner 2021 年的一份报告，到 2025 年，70% 的新应用程序将使用low-code或no-code工具构建，高于 2020 年的不到 25%。这些工具提供了许多好处，包括成本效益和可扩展性，为企业配备他们需要的敏捷解决方案，以在不断变化的环境中保持领先地位。

尽管有这些优势，但一些组织可能会犹豫是否采用low-code或no-code工具，因为担心它们的局限性或对开发人员角色的影响。但是，必须考虑这些技术可以提供的潜在利益和机会。通过为熟练工人配备low-code和no-code工具，企业可以利用他们的才能开发创新解决方案，营造跨职能生产力和成功的环境。

Low-code和no-code技术为企业提供了许多优势，包括：

由于当前软件工程师短缺， low-code和no-code工具可以帮助公民开发人员创建以前需要专业知识的解决方案，从而帮助弥合差距。利用这些强大的技术提高员工的技能，不仅可以提高组织的响应能力，还可以提供职业发展机会。

以抵押贷款教育者和合规性 (MEC) 为例。 IT 部门的任务是为他们的抵押贷款培训和教育公司创建一个移动应用程序，于是转向no-code解决方案，使他们能够快速开发一个创新的应用程序，将流量和收入提高了 50%。通过采用和实施no-code工具，MEC 在为其客户提供有价值的服务的同时获得了竞争优势。

Low-code和no-code平台可以帮助打破技术和非技术员工之间的障碍，促进协作并加快项目完成时间。这在当今快节奏的商业环境中尤为重要，这需要快速创新和可衡量的结果。

例如，情绪健康平台 Wave 在开发移动应用程序时遇到了创意团队和技术团队之间的沟通困难。通过使用no-code工具，他们能够创建一个综合原型，缩小差距并简化开发过程，将项目时间缩短 50%。

企业不应关注开发人员和非开发人员之间的鸿沟，而应将low-code和no-code工具视为创造未来开发人员的一种方式——拥有推动创新和成功所需的想法、技能和工具的个人. Github 前 CEO Chris Wanstrath 有一句名言：“编码的未来根本就不是编码。”这种观点表明，软件开发的未来在于以新的和令人兴奋的方式结合现有的想法和技术，而不是重新发明轮子。

随着科技行业面临不确定性和动荡，企业必须积极投资于适应和成功所需的工具和战略。 Low-code和no-code技术是一种功能强大且用途广泛的解决方案，可以使团队能够创新、应对变化并在面对挑战时茁壮成长。通过为员工配备所需的技能和工具，组织可以使自己保持领先地位，并成功驾驭不确定的未来。

值得考虑的此类工具之一是AppMaster.io 平台，这是一个强大的no-code工具，用于创建后端、Web 和移动应用程序。 AppMaster.io 在包括no-code开发和 API 管理在内的多个类别中被 G2 评为高性能者，可以帮助各种规模的企业加速创新和简化产品开发。