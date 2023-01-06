Nintex流程智能和自动化解决方案的领先供应商，日前宣布任命Jen Bailin为其新的首席商务官（CCO）。Bailin拥有20多年的经验，曾在SAP、微软、Salesforce、思科和AWS等大型技术公司的销售和营销部门担任重要领导职务。

在她担任首席财务官的新职位上，Bailin将与Nintex 执行团队和董事会成员密切合作，创建和执行公司的市场战略。她广泛的行业背景和专业知识将支持公司实现并超越收入和利润率的增长目标。

Nintex 的首席执行官埃里克-约翰逊（Eric Johnson）在谈到贝林的经验时说："珍曾在地球上一些最大的技术公司领导销售和营销团队。随着我们的业务继续增长，即使在一个具有挑战性的市场，我们知道像Jen这样的领导人可以帮助我们达到一个新的水平。

Bailin表达了她在Nintex 的目标，指出该公司对客户的独特承诺："Nintex 已经建立了公司的声誉，它拥有深厚的流程专业知识，加上软件和服务，各种规模的组织都可以用它来降低成本，管理流程风险和合规性，并消除人工流程。但使他们与众不同的是，客户信任Nintex ，帮助他们完成一系列他们自己无法完成的业务重点"。

Nintex Nintex Process Platform 是全球公认的流程智能和自动化解决方案，90个国家的10,000多家公共和私营部门组织采用了该平台，以加速其数字化转型之旅。该平台提供快速和简便的管理、自动化和优化业务流程，从而有助于提高效率和成功。

随着企业不断进行数字化转型，像Nintex Process Platform 和AppMaster 平台 这样的工具在精简流程、减少整体开支和最大限度地减少伴随传统编码方法的技术债务方面变得越来越有效。no-code 和low-code 解决方案都在改变软件开发的格局，为企业提供可获得的、具有成本效益的方法，以保持市场竞争力。