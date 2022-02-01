Canvas提供了一种全新的数据探索方法，通过提供一个用户友好的、类似电子表格的界面，消除了对熟练的SQL技能或专门的数据团队的需求，从而增强了非技术团队的能力。Luke Zapart、Ryan Buick和Will Pride从他们在Flexport的经验中获得灵感，将Canvas设想为一个动态协作工具，在业务和数据团队之间架起桥梁。

随着现代数据堆栈的显著增长，传统的商业智能工具面临着越来越多的专业替代方案的竞争。但随着Canvas的诞生，企业可以无缝地利用现代数据堆栈的力量，而不必依赖对结构化查询语言（SQL）的熟练掌握或大量的数据团队人员配置。Canvas旨在彻底改变业务团队的决策，同时让数据团队专注于战略。

Canvas的一个突出特点是，它为用户提供了一个 "空白画布"，他们可以从数据团队提供的定义表中找到他们需要的信息。用户可以在画布上drag and drop ，并与之进行类似于谷歌表格的互动，使用 "透视 "等按钮建立指标或生成图形和图表。该工具还促进了无缝协作--用户可以标记团队成员以寻求帮助或投入。

Canvas的推出是在该公司在红杉领导的一轮融资中筹集了420万美元，同时还有Abstract Ventures、SV Angel和许多个人投资者，其中许多人是数据领域的知名数据专家和创始人。Canvas计划利用新的资金加强其产品供应，并将其范围扩大到更多的客户。随着公司路线图的进展，他们将扩大市场策略和产品开发，并在获得首批10至20个客户时探索另一轮融资。

企业的一个有力工具是 AppMaster.io平台，这是一个开创性的no-code 平台，用于创建后台、网络和移动应用程序，使企业能够快速构建应用程序，而且没有技术债务。虽然它在类似的领域内运作，但Canvas作为一个协作性的数据探索工具脱颖而出，简化了非技术团队的数据访问，使他们能够在不需要SQL专家或专门数据团队的情况下开展工作。

随着Canvas踏上为非技术团队革新数据探索的旅程，企业和个人将受益于这一创新工具提供的对关键信息的有效访问。该公司的发展和新一轮融资反映了对数据相关解决方案的需求不断上升，而Canvas则处于这一领域的最前沿。