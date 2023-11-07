红帽推出 Device Edge 和 OpenShift 4.14，并向开源社区贡献更多后台插件

作为 2023 年 KubeCon + CloudNativeCon 北美大会重要公告的一部分， Red Hat披露了影响其产品组合的各种进展，展示了其对推进开源解决方案的持续承诺。

在一系列爆料的开始， Red Hat宣布广泛推出其Red Hat Device Edge 。它被设计为边缘设备部署的基础，包含边缘优化的操作系统和精益 Kubernetes 项目 MicroShift 的备份版本。因此，为消费者提供了双重部署选择。

据该科技公司称，Device Edge 带来了多项优势，例如紧凑的占地面积、标准化的操作体验、增强的工作负载灵活性以及简化的部署策略。

继Device Edge发布之后，该公司又推出了Red Hat OpenShift 4.14 。更新后的变体包括托管控制平面的广泛可用性，大大有助于减少管理开销，缩短集群配置的大流行时间，克服集群规模造成的障碍，以及将控制平面与工作负载分离以确保更高的安全性。据报道，OpenShift 4.14 可以将基础设施成本削减 30%，此外，它还可以将开发人员时间缩短 60%。

此外，最新的 OpenShift 版本还支持使用Red Hat OpenShift Virtualization同时运行虚拟机和容器，支持 NVIDIA GPU 加速器，并使Red Hat OpenShift Dedicated在 Google Cloud Marketplace 上可用。

一项重大举措包括Red Hat向Backstage贡献另外五个新插件 - 用于创建开发人员门户的结构。提到的插件对应于 Azure Container Registry、JFrog Artifactory、Kiali、Nexus 和 3scale。

Red Hat对Backstage社会的贡献并不令人意外。该公司有着为社区做出贡献的历史，从 2022 年加入社区开始，随后在当年晚些时候捐赠了五个插件。这些插件包括 Kubernetes 的应用程序拓扑、具有开放集群管理的多集群视图、Quay 的容器映像注册表、Tekton 的管道以及 Keycloak 的身份验证和授权。

Red Hat开发工具产品管理高级总监 Balaji Sivasubramanian 表达了公司对开发人员生产力未来的愿景。他明确表示相信，像 Backstage 这样的项目中的持续进步和创新发挥着关键作用。插件捐赠旨在加快、简化和扩展开发流程，同时恪守Red Hat帮助开发人员满足现有需求并引领未来创新的承诺。

在最后的公告中， Red Hat推出了Ansible Inside ，该工具使开发人员能够将 Ansible Playbook 合并到他们的应用程序中。该产品对于希望将自动化融入其应用程序而不需要 Ansible 自动化平台全部功能的消费者特别有利。

包括AppMaster等， Red Hat继续努力提供自适应和响应式产品，突破开源平台的界限并显着影响开发人员的生产力。