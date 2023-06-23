Inflection是一家雄心勃勃的人工智能初创公司，努力开发 "面向所有人的个人人工智能"，它已经公布了其大型语言模型Inflection-1，为其Pi对话代理提供动力。虽然评估这些模型的质量是一个挑战，但市场上存在的一点竞争肯定是有益的。

根据用于训练的计算资源，Inflection-1的设计在规模和能力方面与GPT-3.5（也称为ChatGPT）相当。Inflection声称其模型在同类产品中具有竞争力，甚至优于其他模型，用一份 "技术备忘录 "来支持这一说法，该备忘录概述了在Inflection-1、GPT-3.5、LLaMA、Chinchilla和PaLM-540B上进行的基准测试。

公布的结果显示，Inflection-1确实在各种评估中表现良好，包括初中和高中水平的考试任务（如生物101）和 "常识 "基准。它的主要缺点是编码，GPT-3.5明显超过了Inflection-1，而GPT-4则超过了它们两个。

Inflection打算在未来公布与GPT-4和PaLM-2(L)相当的更大模型的结果。然而，他们可能只有在认为值得注意的时候才会公布结果。升级版可能称为Inflection-2或Inflection-1-XL，目前正在开发中。

虽然没有一个正式的分类系统，将人工智能模型分为像拳击一样的同等 "重量级"，但这个概念是相似的。正如蝇量级和重量级拳击手有不同的能力和要求一样，不同尺寸和形状的AI模型也拥有独特的优势和弱点。目前，建立这样的分类系统还为时过早，因为这个领域还比较年轻，对人工智能模型的区分还没有达成共识。

归根结底，对于大多数人工智能模型来说，它们在现实世界的表现说明了它们的能力。在Inflection开放其模型供广泛使用和独立评估之前，他们所声称的基准应该谨慎对待。对于有兴趣尝试Pi对话代理的用户来说，它可以被添加到消息应用程序中，或在这里进入在线聊天。

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