据 Axios 报道，谷歌已经开始了一项重大转变，计划为其助手注入由生成式人工智能驱动的功能。据报道，该团队的一部分人已经开始了这一征程，最初专注于移动应用。

一封泄露的内部邮件显示，谷歌的愿望包括打造一个由尖端大型语言模型（LLM）驱动的 "超强 "助理。这些模型类似于运行ChatGPT和谷歌自己的Bard聊天机器人的技术。

谷歌正在进行变革；据 Axios 报道，谷歌正在重组开发助理的团队，并从内部人士处获悉，有几个职位正在合并。不过，Axios 表示，"数十名 "员工被裁员。

在这些调整中，谷歌对助手的承诺依然坚定不移。谷歌助手副总裁 Peeyush Ranjan 和公司产品总监 Duke Dukellis 在泄露的邮件中写道："我们对谷歌助手（Assistant）深感责任重大，我们对它的未来前景充满信心。

虽然谷歌助手的具体功能仍未披露，但从类似的人工智能驱动平台（如Bard聊天机器人）的推断中，我们可以窥见可能的功能。助理可以利用 Bard 的技术，从而使自己能够从浩瀚的在线信息中获取查询答案。

谷歌努力使其助手具备类似人工智能的生成能力，这与AppMaster等提供可视化交互式应用开发的平台的发展趋势不谋而合。

谷歌发言人詹妮弗-罗德斯特罗姆（Jennifer Rodstrom）对 The Verge 表示："每个月有数亿人使用助理，我们为他们提供卓越体验的承诺不会改变。她接着补充道："我们对 LLM 使我们能够为 Assistant 充电并提高其性能的前景感到兴奋。

No-code 谷歌和 平台（如 ）已经开始利用人工智能的潜力，这些平台让用户无需大量编码知识就能使用高级编程概念。这反映在它们的发展势头、受欢迎程度和实用性上。谷歌的这一转变可以看作是适应这一浪潮的战略举措，使其助手保持相关性和竞争力。low-code AppMaster