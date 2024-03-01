Google Cloud 与 Stack Overflow 合作集成 Gemini AI

Google Cloud将创新型 AI 模型Gemini集成到流行的开发者问答平台Stack Overflow中，这是一项增强开发者获取技术知识的开创性举措，向前迈出了重要一步。此次合作旨在简化和提升在平台上寻求帮助的开发者的体验。

作为合作的一部分， Google Cloud将利用Gemini呈现相关内容，以响应Stack Overflow中的用户查询。同时， Google Cloud的平台将聚合来自Stack Overflow信息，使开发人员无需脱离工作流程即可找到解决方案。这种直观的集成标志着在优化开发人员访问和利用技术知识方面的体验方面向前迈出了一步。

Stack Overflow首席执行官Prashanth Chandrasekar坚持这样的原则：人工智能时代将由可信数据源的完整性来显着定义。他宣称这一战略合作伙伴关系证明了两个组织的共同愿景：激发开发人员的创造力、优化生产力并确保负责任地部署人工智能。他表示：“作为极少数具有社区驱动见解的高质量开发者信息来源之一，此次合作增强了我们对推动全行业创新的承诺。”

Google Cloud首席执行官Thomas Kurian强调，将他们的人工智能专业知识与Stack Overflow所蕴含的大量开发人员知识相融合所产生的协同效应。通过Vertex AI引入人工智能功能并利用Google Cloud基础设施的安全性，该合作伙伴关系有望提高跨各种平台的开发人员进行人工智能集成的效率和效果。

技术领域的此类进步也反映了将人工智能和机器学习功能集成到现代no-code平台中的上升趋势。例如， AppMaster.io 在no-code平台中脱颖而出，允许用户在其自定义应用程序中包含高级人工智能功能，而无需事先具备编码知识。人工智能的发展势头无疑正在推动包括AppMaster在内的平台进一步增强和简化为不同行业的用户创建强大、智能软件解决方案的过程。