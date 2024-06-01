在批评声中，谷歌誓言改进有缺陷的人工智能搜索概述

Google 成为众人瞩目的焦点，并不是因为其一贯的技术实力，而是因为其新 AI 概览功能的推出并不顺利。在遭到广泛批评和网上流传的幽默表情包之后，这家科技巨头最近承认了这项由 AI 驱动的搜索功能的缺陷。经过一周的公众审查，Google 为 AI 生成的不准确且偶尔荒谬的响应发表了坦诚的道歉。

在一篇题为“关于上周”的博客文章中，Google 副总裁兼搜索主管 Liz Reid 详细介绍了这些失误。她解释说，虽然他们的人工智能模型不会像其他一些大型语言模型 (LLM) 那样“产生幻觉”信息，但它们仍然会因为误解查询或语言细微差别，或者仅仅是因为缺乏某些主题的优质信息而出错。

Reid 还指出，社交媒体上分享的一些值得注意的截图是假的，或者基于大多数用户永远不会搜索的无意义查询，例如“我应该吃多少块石头？” 导致人工智能根据在线发现的讽刺内容提出古怪的建议。问题不仅在于奇怪的答案，还在于人工智能的自信表达方式，误导用户将其视为事实回答。

谷歌在发布之前对该功能进行了广泛测试（包括“强大的红队努力”）的消息引发了进一步的质疑。 Reid 的博客文章提到，他们未能预料到用户可能会迫使 AI 生成什么样的幽默或糟糕的结果。

此外，对 Reddit 数据的过度依赖是另一个陷阱。虽然 Reddit 可以提供真实的第一手资料，但它同样包含误导性建议和恶意评论，正如一个臭名昭著的案例所强调的那样，AI 根据一篇旧的 Reddit 帖子建议使用胶水将奶酪粘在披萨上。这个例子严重损害了 AI 概述的可信度。

尽管存在这些问题，Google 似乎致力于快速改进。该公司旨在通过更好地检测无意义的查询、限制使用可能误导的用户生成内容、完善对敏感健康相关搜索的保护措施以及避免在准确性至关重要的硬新闻主题上使用 AI 概述来增强 AI。

这种情况引发了有关搜索引擎中 AI 未来的关键问题。 OpenAI 等竞争对手正在快速发展，而 Google 能否赶上这些不断发展的技术还有待观察。然而，持续整合用户反馈对于完善平台可能非常有价值。

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