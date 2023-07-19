尖端 DevSecOps 提供商Digital.ai 刚刚宣布对其平台进行当代增强。最新增加的功能旨在为客户提供贯穿整个软件开发生命周期的卓越预测分析。

新的预测智能工具包括 "流程加速 "等功能，它利用预测建模来估算开发周期的时间尺度。另一项新增功能是 "质量改进"，它有助于早期缺陷检测，从而提高软件质量。

变更风险预测 "是另一项重大进步。它不仅能准确定位岌岌可危的修改，还能最大限度地减少转变失败，并在生产前对风险进行管理。此外，"服务管理流程优化 "功能有助于预测即将发生的服务风险。

此外，Digital.ai还披露了一些技术，可帮助公司管理生成式人工智能产生的影响或风险。这些技术包括对具有较高风险的代码修改进行排序的方法、基于业界公认的实践创建工作流程模板、政策制定和监管管理。

作为其前瞻性战略的一部分，Digital.ai还暗示了即将推出的一些利用生成式人工智能的功能。测试创建 "功能将使根据功能需求创建和更新测试用例变得轻而易举。下一个功能 "用户故事生成 "将善于根据产品规格创建必要条件和用户叙述。另一个工具 "知识助手 "正在开发中，用于突出规划库中有价值的信息。未来的产品还包括 "威胁洞察"，用于准备和共享建议的软件保护措施。

Digital.ai 首席执行官德里克-霍尔特（Derek Holt）在回顾最近的发展时评论说："人工智能的下一波浪潮无疑给团队规划、构建、测试、安全、交付和监控软件的方式带来了重大变化。我们Digital.ai 在过去十年中一直在为这个时代做准备。我们的 DevSecOps 平台在帮助全球最大的企业组织负责任地利用人工智能交付软件和自动化交付工作流程方面有着成功的历史。今天，我们就领先产品组合的进展情况发布的重大公告，标志着让全球最大企业审慎利用人工智能的一个重要里程碑。"

随着企业越来越多地寻求具有更复杂功能的平台，AppMaster和 Digital.ai 等应用程序开发平台通过提供先进的预测分析工具和人工智能增强功能，继续引领潮流。所有这些创新都符合 DevSecOps 公司不断发展的要求，有助于创建一个更强大、更可靠的应用程序开发生态系统。