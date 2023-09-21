DALL-E 3：OpenAI 的增强型人工智能驱动图像生成工具，集成了 ChatGPT

先进人工智能领域的领导者OpenAI宣布推出其升级版本DALL-E 3 。该公司文本到图像工具的高级版本集成了 OpenAI 流行的人工智能聊天机器人ChatGPT ，以简化和修改图像提示的过程。

目前主要的基于人工智能的图像生成工具可以将提示或图像描述转化为一系列具有多种风格的艺术品，从写实到幻想。然而，挑战在于开发合适的提示，这促使“提示工程”成为一个值得称赞的职业。

DALL-E 3 通过实施 ChatGPT 来帮助改进提示，彻底改变了这一过程。 ChatGPT Plus和ChatGPT Enterprise的订阅者可以通过提交图像请求并通过与聊天机器人的讨论对其进行微调来利用此工具。在此过程中，他们直接在聊天应用程序中收到精炼结果。

ChatGPT 能够将提示扩展为简短的几个单词，使它们更具描述性，并为 DALL-E 3 模型提供改进的方向。这并不是 DALL-E 3 带来的唯一好处；它还可以生成更好地代表提示的高质量图像。在处理较长的提示和处理以前使图像生成模型（如文本内容和人手）感到不安的内容时，这一点尤其值得注意。

据 OpenAI 称，升级版本还引入了新机制，以减少算法偏差并增强安全性。例如，它将拒绝要求提供当前艺术家风格的图像或名人代表的图像的请求。此外，艺术家现在可以选择不将其艺术作品的全部或特定部分用于训练 OpenAI 文本到图像模型的未来表现。鉴于 OpenAI 及其一些竞争对手因涉嫌使用艺术家受版权保护的艺术品来训练其人工智能图像模型而面临未决诉讼，这一决定尤其值得注意。

DALL-E 3 的推出与人工智能生成领域（尤其是图像合成领域）的激烈竞争同步。 Midjourney 和 Stability AI 等竞争对手不断完善其图像生成模型，让 OpenAI 保持警惕。

DALL-E 3 将于 10 月份向高级 ChatGPT 用户推出，随后是研究实验室和 API 客户。 OpenAI 对于推出类似于之前的 DALL-E 模型的免费网络工具的计划保持沉默。

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