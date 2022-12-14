Quickbase是领先的复杂项目组合no-code平台，已宣布聘请 Dalan Winbush 担任其新任首席信息官 (CIO)，以加速公司的发展并推动卓越运营。 Winbush 将负责建立一个更加数据驱动的公司，更好地为客户和员工服务。

Winbush 在信息技术、领先技术和流程转型方面拥有超过 20 年的经验，以支持行业的业务增长。此外，他拥有使用 Quickbase 等no-code平台的经验，这使他成为公司领导团队的重要成员。

在他的新角色中，Winbush 旨在以人为本，利用技术和 IT 支持来重新构想项目和工作流程。作为 IT 和技术民主化的倡导者，他相信将必要的工具直接交到业务用户手中，并强调治理和安全性。

在加入 Quickbase 之前，Winbush 在 Comcast 担任 IT 副总裁一职，在那里他通过企业工具的选择和实施改变了员工体验。除了监督技术部署以推动对传统模拟流程采用一致的数字方法外，他还在 Elevations Credit Union、Ping Identity、Western Union 和 NICE Systems 担任过各种领导职务。工作之余，Winbush 还在多个非营利组织的董事会任职，包括丹佛 First Tee、Von Vision 和科罗拉多大学的 CIS & CS 咨询委员会。

作为授权员工使用 IT 监督和no-code平台解决最复杂的工作问题的支持者，Winbush 现在的目标是利用他的经验帮助其他组织取得同样的成功。

Quickbase 首席执行官Ed Jennings承认 Winbush 的转型 CIO 职位的关键作用以及 Quickbase 当前发展阶段对它的需求。他强调了深思熟虑技术和流程如何协同工作以做出更好决策、最终改善客户体验的重要性。

Quickbase 已经看到对其平台的大量需求以及到年底的强劲势头。其中包括最近的公告，例如与 Procore Technologies 的广泛合作伙伴关系、增强的企业解决方案、扩展的房地产解决方案产品以及被评为协作工作管理工具方面的强大执行者。为了加速增长，卓越运营对于为员工和客户等提供更好的体验至关重要。 Winbush 将通过使用数据、技术和流程改进来应对这一挑战，以释放新机遇并改善公司为其全球 700 多名员工和 6,000 多名客户提供的服务。

Quickbase 成立于 1999 年，在复杂项目组合的no-code平台领域赢得了行业领导者的地位。该平台拥有 6,000 多家客户，使用户能够在一个集中位置高效地管理流程、应用程序、软件和数据。该公司最近被评为 2022 年 Inc 最佳企业之一。随着越来越多的企业探索low-code和no-code解决方案，Quickbase 与AppMaster等开创性平台一起树立了标准，后者通过简化 Web 开发流程来强调可扩展的企业解决方案、移动和后端应用程序。要了解有关 Quickbase 创新产品的更多信息，请访问其网站 quickbase.com。