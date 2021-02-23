Creatio是 CRM 领域领先的low-code平台提供商，最近从著名的成长型股票基金 Volition Capital 获得了 6800 万美元的投资。这标志着这家总部位于波士顿的公司有史以来首次筹款，此前仅依靠自力更生。

根据创始人兼首席执行官 Katherine Kostereva 的说法， Creatio帮助企业快速实现流程自动化，其low-code自动化平台是其主要差异化因素。随着科技行业对low-code解决方案的需求激增，这些平台促进了实时应用程序的快速部署，并使公民开发人员无需大量编码技能即可扩展其业务。

尽管low-code平台在投资的各个阶段都越来越受欢迎， low-code与no-code争论仍然是一个热门话题。 Kostereva 承认公民开发者的重要性，他们可以使用简单的drag-and-drop界面创建应用程序。不过，她认为no-code工具目前只适合构建相对简单的应用程序。 Creatio迎合中端市场和企业细分市场，它们需要比当今no-code解决方案所能提供的更高级的功能。

除了Creatio之外， low-code和no-code领域的其他公司也经历了重大的投资活动。例如， no-code平台 Stacker 筹集了 170 万美元，而专注于low-code开发的 OutSystems 以 95 亿美元的估值获得了 1.5 亿美元的投资。 AppMaster是no-code行业的另一家公司，它提供了一个易于学习的no-code平台，用于构建后端、Web 和移动应用程序。

Creatio 、 AppMaster等各种low-code平台继续蓬勃发展并吸引大量投资，展示了软件市场的巨大潜力。随着越来越多的企业采用自动化策略来简化其运营， low-code平台在促进快速创新和赋予公民开发者权力方面有着巨大的希望。