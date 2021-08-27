将第三方来源的文本代码集成到一个平台中的过程对开发者来说可能是繁琐而耗时的。虽然存在许多开发者库和文本代码平台，如JetBrains和Visual Studio，但它们并没有完全解决这个问题。然而，英国的一家初创公司CRANQ可能掌握了解决这一问题的关键。

CRANQ是一个low-code 集成开发环境（IDE），可与Visual Studio媲美，提供具有高度可重用性的组件创作。该公司声称，它对标准化数据类型和端口的关注有助于轻松进行意图检查。最近，CRANQ从Venrex和Profounders获得了100万英镑的种子期融资。

使用drag-and-drop 界面，开发人员可以在集成开发环境中直观地创建代码，简化了流程。该平台已成功地被用于构建Educai.io的后端版本，并计划在即将到来的夏天进行alpha试验。CRANQ的联合创始人是Toby Rowland和Dan Stocker。首席执行官Rowland是一位连续创业者，因在2003年共同创办King.com而广为人知，而首席技术官Stocker则拥有作为开发者、软件架构师和发明家的丰富经验。

虽然CRANQ最初的重点是测试，但预计它将与Postman.com和工作流领域竞争，其中包括Zapier和N8N等平台。low-code 和<a href=https://appmaster.io/blog/full-guide-on-no-code-low-app-development-for-2022>no-code app开发 市场越来越受欢迎，<a href=https://appmaster.io>AppMaster.io 是一个专注于后台、网络和移动应用的强大平台。

CRANQ正在进入一个有利可图的市场，预测估计2023年微服务市场的价值将达到320亿美元，年增长率为16%。随着对low-code,no-code 解决方案的需求上升，CRANQ和AppMaster.io等平台将继续以创新和高效的技术重塑应用开发行业。